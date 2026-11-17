Στα εν λόγω μηνύματα περιλαμβάνεται ηλεκτρονικός σύνδεσμος (link), μέσω του οποίου οι δράστες καλούν τους παραλήπτες να προχωρήσουν σε δήθεν πληρωμή εξωδίκου προστίμου. Σκοπός τους είναι η υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων, καθώς και η απόσπαση χρημάτων.
Η Αστυνομία ενημερώνει το κοινό ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν έχουν καμία σχέση με την Αστυνομία Κύπρου.
Συμβουλές Προστασίας:
- Μην ανοίγετε συνδέσμους (links): Αποφύγετε να επιλέγετε συνδέσμους που σας αποστέλλονται μέσω SMS, email ή εφαρμογών συνομιλίας από άγνωστους ή ύποπτους αποστολείς.
- Μην καταχωρείτε προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες ιστοσελίδες.
- Για σκοπούς επιβεβαίωσης οποιασδήποτε εκκρεμότητας με την Αστυνομία, το κοινό προτρέπεται όπως επικοινωνεί με τα γνωστά κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει η Αστυνομία.