Σύμφωνα με τον τ/κ ηλεκτρονικό Τύπο, σε συνέντευξή του σε τ/κ τηλεοπτικό σταθμό, ο κ. Έρχιουρμαν απέδωσε τις πιθανότητες επίτευξης αποτελέσματος με τη φράση «51 έναντι 49», αποφεύγοντας να προεξοφλήσει την έκβαση της συνάντησης. Υποστήριξε ότι η τριμερής μορφή έχει σημασία για την αναγνώριση της τουρκοκυπριακής πλευράς ως ισότιμου συνομιλητή.

Αναφερόμενος στην πρόταση του Προέδρου Χριστοδουλίδη, είπε ότι υπάρχουν σημεία που θεωρεί εύλογα και είναι έτοιμος να αξιοποιήσει. Διευκρίνισε ότι οι ενστάσεις του αφορούν τον τρόπο παρουσίασής της, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί πρόταση επτά σημείων των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προέκυψε από προηγούμενες συζητήσεις.

Για τα οδοφράγματα, ανέφερε ότι το ενδεχόμενο διάνοιξής τους δεν πρέπει να αξιολογείται με κριτήριο ποια πλευρά ωφελείται, σημειώνοντας ότι η διάνοιξη οδοφράγματος στη Μια Μηλιά θα διευκόλυνε και τους Ελληνοκυπρίους. Πρόσθεσε ότι δεν αντιτίθεται σε συνεργασία στον αθλητισμό και σε κοινές δραστηριότητες που συμβάλλουν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Ο κ. Έρχιουρμαν επανέλαβε ότι η πολιτική ισότητα αποτελεί το πρώτο σημείο της μεθοδολογίας του και ότι το ζήτημα της εκ περιτροπής προεδρίας δεν πρέπει να παραπεμφθεί στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων. Υποστήριξε ότι χωρίς αποδοχή της πολιτικής ισότητας δεν μπορεί να υπάρξει λύση και ότι οι Τουρκοκύπριοι δεν θα αποδεχθούν καθεστώς μειονότητας.

Αναφερόμενος στην προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, είπε ότι δεν αμφισβητεί την ειλικρίνειά της και εκτιμά τις προσπάθειές της. Πρόσθεσε ότι, ανεξαρτήτως της ονομασίας της μεθοδολογίας του, θεωρεί ουσιαστικό να εξεταστούν κατά προτεραιότητα η πολιτική ισότητα και η εκ περιτροπής προεδρία.

Παρουσίασε επίσης την πρότασή του για μεταβατική περίοδο, κατά την οποία θα τίθεται σε εφαρμογή συμφωνία πριν από τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων. Όπως εξήγησε, στόχος είναι, σε περίπτωση νέας απόρριψης από την ελληνοκυπριακή πλευρά, οι Τουρκοκύπριοι να μην επιστρέψουν στο σημερινό καθεστώς, αλλά να διατηρήσουν όσα δικαιώματα θα έχουν αποκτήσει κατά τη μεταβατική περίοδο.

Ο κ. Έρχιουρμαν απέρριψε ισχυρισμούς περί απουσίας διαβούλευσης με την Τουρκία για δύο νέα οδοφράγματα, δηλώνοντας ότι οι αποφάσεις για το Κυπριακό λαμβάνονται σε συνεννόηση με την Άγκυρα.