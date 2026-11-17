Ερωτηθείς κατά πόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ξεκινήσει, μαζί με τους Υπουργούς ή άλλους αρμόδιους, να διαμορφώνει το πρόγραμμα διακυβέρνησης για δεύτερη πενταετία, ο κ. Λετυμπιώτης απάντησε αρνητικά.

«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει ξεκινήσει καμία προετοιμασία. Είμαστε, αν δεν κάνω λάθος, 16 μήνες πριν τις επικείμενες προεδρικές εκλογές», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ολόκληρη η Κυβέρνηση παραμένουν «αταλάντευτα προσηλωμένοι» στην ολοκλήρωση και υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί το κοινωνικό του συμβόλαιο με τους πολίτες.

Αναφέρθηκε επίσης στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται της καθημερινότητας των πολιτών και στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Σε νέα ερώτηση κατά πόσον ο Πρόεδρος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές του 2028, ο Εκπρόσωπος δεν έδωσε απάντηση ως προς την υποψηφιότητά του.

Αντίθετα, ανέφερε ότι, 16 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, το ζητούμενο είναι κατά πόσον η Κυβέρνηση και η νομοθετική εξουσία έχουν ως προτεραιότητα τις επερχόμενες εκλογές ή την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών.

«Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες που μας παρακολουθούν, που μας διαβάζουν, είναι κατά πόσον αυτή η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, όπως επίσης και η νομοθετική εξουσία, θέτουν ως προτεραιότητα τις ερχόμενες εκλογές ή την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών», σημείωσε.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης παρουσίασε στην κυπριακή κοινωνία το 2023 ένα κοινωνικό συμβόλαιο και ένα πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο, όπως ανέφερε, η κοινωνία «με την ετυμηγορία της προσυπέγραψε».

«Αυτό το κοινωνικό συμβόλαιο θα το υλοποιήσουμε στο σύνολό του και εκεί βρισκόμαστε προσκολλημένοι καθημερινά», ανέφερε.