Όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στη Στάρα Πάζοβα, περίπου 31 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Βελιγραδίου. Οι Αρχές της Σερβίας διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.

Το αεροσκάφος ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία της αεροπορικής βάσης Μπατάινιτσα

Από την ανεξαρτησία της Σερβίας το 2006, οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν υποστεί 14 αεροπορικά ατυχήματα, με συνολικά 17 θανάτους, στα οποία εμπλέκονται 12 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.



Η Σερβική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 14 μαχητικά αεροσκάφη MiG-29, τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 1987 και 1991. Η Σερβία σχεδιάζει να αντικαταστήσει τον στόλο των MiG-29 με 12 γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη Dassault Rafale F4, τα οποία θα αγοραστούν το 2024 έναντι 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τις παραδόσεις να έχουν προγραμματιστεί για το 2028.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα