Το θέμα δεν είναι απαραίτητα ότι τα ρούχα σου δεν πλένονται σωστά. Τα συνθετικά υφάσματα που χρησιμοποιούνται συχνά στα αθλητικά ρούχα μπορούν να συγκρατούν ιδρώτα, λιπαρότητα και βακτήρια, με αποτέλεσμα η δυσάρεστη μυρωδιά να παραμένει ακόμη και μετά το πλύσιμο. Αν μάλιστα αφήσεις τα ιδρωμένα ρούχα για ώρες μέσα στην κλειστή τσάντα, τους δίνεις ακριβώς το περιβάλλον που χρειάζονται για να μυρίσουν ακόμα περισσότερο.

Ευτυχώς, δεν χρειάζεται να πετάξεις ολόκληρη τη συλλογή με τα gym clothes ούτε να ψεκάζεις άρωμα πάνω τους και να ελπίζεις για το καλύτερο. Μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο που τα διαχειρίζεσαι πριν και μετά την προπόνηση μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Αυτά είναι τα 3 tips που αξίζει να βάλεις στην gym routine σου.

1. Μην αφήνεις τα ιδρωμένα ρούχα μέσα στην τσάντα

Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα είναι απλό: μην ξεχνάς τα ιδρωμένα ρούχα στο gym bag. Όσο περισσότερο μένουν βρεγμένα και στριμωγμένα σε έναν κλειστό χώρο, τόσο περισσότερο ευνοείται η ανάπτυξη μικροοργανισμών που συμβάλλουν στη δυσάρεστη μυρωδιά.

Μόλις επιστρέψεις σπίτι, βγάλε αμέσως τα ρούχα από την τσάντα και άφησέ τα να στεγνώσουν αν δεν πρόκειται να μπουν κατευθείαν στο πλυντήριο. Μην τα αφήσεις κουλουριασμένα μέσα στην τσάντα ή πεταμένα σε μια γωνία του μπάνιου.

Bonus tip: Μην ξεχνάς και την ίδια την τσάντα. Αν κρατάει υγρασία, ιδρώτα και βρεγμένα ρούχα ξανά και ξανά, μπορεί και αυτή να αρχίσει να μυρίζει.