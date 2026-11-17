Πρόκειται για ένα Boeing 787-10 Dreamliner, το οποίο επρόκειτο να πραγματοποιήσει την πτήση BA75 από το Λονδίνο προς το Λάγος της Νιγηρίας, με προγραμματισμένη αναχώρηση στις 10:10 το πρωί.

Φωτογραφίες από το περιστατικό δείχνουν τον μπροστινό τροχό του αεροσκάφους ακινητοποιημένο μέσα στη λάσπη, εκτός του τροχοδρόμου.



Εκπρόσωπος του αεροδρομίου Χίθροου επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.



«Βοηθάμε ένα αεροσκάφος να επιστρέψει στη θέση στάθμευσής του, αφού βγήκε από τον τροχόδρομο νωρίτερα σήμερα το πρωί», ανέφερε.

«Κανείς δεν τραυματίστηκε και παρέχουμε υποστήριξη στην εμπλεκόμενη αεροπορική εταιρεία. Δεν υπάρχει καμία επίπτωση στη γενικότερη λειτουργία του αεροδρομίου», πρόσθεσε.



Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν το αεροσκάφος εκτός τροχοδρόμου.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα