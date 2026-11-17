Νωρίτερα, λίγο μετά τις 13:15, έκλεισαν οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της οδού Πατησίων, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων εντός του ιδρύματος και την έναρξη της διαδικασίας για την εκκίνηση της πορείας.

Μετά το κλείσιμο της πύλης, αποχώρησαν οι πρώτες οργανωμένες ομάδες που βρίσκονταν στο Πολυτεχνείο και πέριξ αυτού και ακολούθησε λίγη ώρα αργότερα το προσκλητήριο νεκρών.

Το μπλοκ της ΠΑΣΠ, που μεταφέρει κάθε χρόνο την ιστορική σημαία, ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας και κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς.

Φτάνοντας στην πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της Πατησίων, μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία και αφού απέτισαν φόρο τιμής, τέθηκαν επικεφαλής και ξεκίνησε η πορεία.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οργανώσεις και οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν προς τα διαφορετικά σημεία προσυγκέντρωσής τους στο κέντρο της Αθήνας.