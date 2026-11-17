Το συγκεκριμένο άτομο είχε άμεση σύνδεση με υπηρεσίες του Ιράν και είναι αυτός που έδωσε την εντολή θανάτου. Προκειμένου να οργανωθεί το σχέδιο, ανέθεσε τη στρατολόγηση των δολοφόνων στον συμπατριώτη του και καταζητούμενο από το FBI, Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι. Εκείνος εντόπισε και οργάνωσε την ομάδα των δολοφόνων στα Σκόπια και το Κουμάνοβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Ενας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.

Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του εγκληματικού δικτύου, Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ:



Ο άμεσος συνεργός του Μαβανέχ, καταζητούμενος από το FBI , Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι:





ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα