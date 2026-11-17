Αυτός είναι ο Ιρανός «εγκέφαλος» του σχεδίου δολοφονίας Ισραηλινού στην Ελλάδα
17.11.2026 - 17:18
Κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και οργάνωση του εγκληματικού δικτύου των ποινικών που θα εκτελούσαν σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού, στελέχους εταιρείας επί ελληνικού εδάφους, είχε ο Ιρανός Edris Jahangiri Mavaneh.
Το συγκεκριμένο άτομο είχε άμεση σύνδεση με υπηρεσίες του Ιράν και είναι αυτός που έδωσε την εντολή θανάτου. Προκειμένου να οργανωθεί το σχέδιο, ανέθεσε τη στρατολόγηση των δολοφόνων στον συμπατριώτη του και καταζητούμενο από το FBI, Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι. Εκείνος εντόπισε και οργάνωσε την ομάδα των δολοφόνων στα Σκόπια και το Κουμάνοβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Ενας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.
Ο φερόμενος ως εγκέφαλος του εγκληματικού δικτύου, Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ:
Ο άμεσος συνεργός του Μαβανέχ, καταζητούμενος από το FBI , Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι:
Η προσέγγιση μας είναι να παρέχουμε κίνητρα στην Τουρκία για να έρθει κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδεικνύοντας, όμως, εποικοδομητική στάση όσον αφορά τις κυπρογενείς της υποχρεώσεις, οι οποίες είναι παράλληλα και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, είπε σήμερα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.