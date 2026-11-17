Μετά το τέλος της πορείας, η οποία κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, υπήρξαν επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας με πετροπόλεμο και χημικά. Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές μέσα στο μετρό των Αμπελοκήπων.

Όλα τα επεισόδια έληξαν, ενώ άνοιξαν οι δρόμοι και οι σταθμοί του μετρό στο κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης.

Νωρίτερα υπήρξαν μικροεπεισόδια και στο ύψος της Κλαυθμώνος. Εκεί κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ συνολικά υπήρξαν 9 προσαγωγές και 1 σύλληψη



H πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο, έφτασε λίγο πριν τις 17:00 στην πρεσβεία των ΗΠΑ.

Φωτογραφίες από τις προσαγωγές που έκαναν οι αστυνομικοί μέσα στο σταθμό του Μετρό Αμπελόκηποι