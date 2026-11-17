Επεισόδια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας μετά την πορεία για το Πολυτεχνείο: Πετροπόλεμος, χημικά, μία τραυματίας, προσαγωγές μέσα στο μετρό Αμπελοκήπων
17.11.2026 - 23:15
Ολοκληρώθηκε ειρηνικά η πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου στην οποία συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές.
Μετά το τέλος της πορείας, η οποία κατέληξε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, υπήρξαν επεισόδια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας μεταξύ διαδηλωτών και της αστυνομίας με πετροπόλεμο και χημικά. Μία γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές μέσα στο μετρό των Αμπελοκήπων.
Όλα τα επεισόδια έληξαν, ενώ άνοιξαν οι δρόμοι και οι σταθμοί του μετρό στο κέντρο της Αθήνας αλλά και της Θεσσαλονίκης.
Νωρίτερα υπήρξαν μικροεπεισόδια και στο ύψος της Κλαυθμώνος. Εκεί κουκουλοφόροι πέταξαν πέτρες σε δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με χρήση χημικών. Τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ενώ συνολικά υπήρξαν 9 προσαγωγές και 1 σύλληψη
H πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο, έφτασε λίγο πριν τις 17:00 στην πρεσβεία των ΗΠΑ.
Φωτογραφίες από τις προσαγωγές που έκαναν οι αστυνομικοί μέσα στο σταθμό του Μετρό Αμπελόκηποι
Δείτε φωτογραφίες με τις προσαγωγές που έκαναν οι αστυνομικοί των Ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΡΑΣΗ μέσα στο σταθμό του Μετρό Αμπελόκηποι.
Δύο πορείες στην Πάτρα για την επέτειο του Πολυτεχνείου - Μία σύλληψη και 25 προσαγωγές
Δύο συγκεντρώσεις και πορείες πραγματοποιήθηκαν απόψε στην Πάτρα, για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
Η πρώτη, χρονικά, συγκέντρωση έγινε στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, έξω από το εργατικό κέντρο, όπου μετά τις ομιλίες ακολούθησε πορεία στο κέντρο της πόλης. Κατά την διάρκεια της πορείας, μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων κινήθηκαν προς την πλατεία Ψηλών Αλωνίων φθάνοντας μπροστά από το μνημείο του δολοφονηθέντος καθηγητή, Νίκου Τεμπονέρα.
Η δεύτερη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε έξω από το πρώην παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, στη οδό Κορίνθου, όπου τον Νοέμβριο του 1973 είχε καταληφθεί από τους φοιτητές. Κατόπιν, ξεκίνησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, η οποία πέρασε από το μνημείο του Νίκου Τεμπονέρα και κατέληξε στην οδό Κορίνθου.
Και στις δύο πορείες συμμετείχαν φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, μέλη κομμάτων και οργανώσεων, εκπρόσωποι, συλλόγων, φορέων, συλλογικοτήτων, κ.α.
Κατά τη διάρκεια των δύο πορειών ήταν ισχυρή η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ πριν από την έναρξη των πορειών αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε μία σύλληψη για παράβαση του νόμου περί όπλων και 25 προσαγωγές.
Μικρής έκτασης επεισόδια στον Βόλο στην πορεία για το Πολυτεχνείο
Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στην πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο. Λίγο πριν τη λήξη της πορείας ομάδα ατόμων πέταξε μολότοφ, μπουκάλια και πέτρες.