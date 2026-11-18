Το παρασκήνιο των διεργασιών, οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηγεσία και τη βάση του κόμματος, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο παράγοντας ΕΛΑΜ που περιπλέκει τις αποφάσεις για τις επόμενες Προεδρικές

Οι προεδρικές εκλογές του 2028, μπορεί να απέχουν ακόμη χρονικά, ωστόσο στο Δημοκρατικό Κόμμα το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει ήδη. Οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα της συνεργασίας με την κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, έχουν αρχίσει να αποκτούν σαφέστερο πολιτικό περιεχόμενο, με διαφορετικές προσεγγίσεις να καταγράφονται τόσο σε επίπεδο ηγεσίας όσο και στο εσωτερικό της κομματικής βάσης.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον, δεν αφορά απλώς το ποιον θα στηρίξει το ΔΗΚΟ στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Αγγίζει τον ευρύτερο πολιτικό προσανατολισμό του κόμματος, τις συμμαχίες που μπορεί να επιδιώξει και τον ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει στον χώρο του Κέντρου.

Στο τραπέζι βρίσκονται δύο βασικές επιλογές: η ανανέωση της στήριξης προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη ή η αυτόνομη διεκδίκηση της Προεδρίας, με υποψήφιο από τον κεντρώο χώρο και πιθανότερη επιλογή τον πρόεδρο του κόμματος, Νικόλα Παπαδόπουλο.

Πίσω, όμως, από αυτές τις δύο προσεγγίσεις διαμορφώνεται μια σειρά από επιμέρους ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν καθοριστικά την τελική στάση του ΔΗΚΟ και ένα από τα σημαντικότερα, είναι η πιθανότητα πολιτικής συμπόρευσης με το ΕΛΑΜ, εφόσον αυτό επιλέξει να στηρίξει την επανεκλογή Χριστοδουλίδη.

Το στρατόπεδο της συνέχειας και οι επιφυλάξεις

Η διατήρηση της συνεργασίας με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, εξακολουθεί να συγκεντρώνει σημαντική υποστήριξη, στο εσωτερικό του ΔΗΚΟ. Στελέχη με κυβερνητική παρουσία, μεταξύ των οποίων οι αντιπρόεδροι Μιχάλης Δαμιανός και Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, έχουν τοποθετηθεί υπέρ της συνέχισης της πολιτικής στήριξης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση, στηρίζεται στην εκτίμηση ότι, παρά τις αδυναμίες και τα προβλήματα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης, το συνολικό κυβερνητικό έργο, διατηρεί θετικό πρόσημο. Παράλληλα, προβάλλεται το επιχείρημα, ότι δεν έχουν παραβιαστεί οι βασικές πολιτικές δεσμεύσεις που αποτέλεσαν τη βάση της συνεργασίας του 2023.

Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η ανανέωση της στήριξης θεωρείται αυτονόητη. Η αξιολόγηση του κυβερνητικού έργου, η αποτελεσματικότητα της συνεννόησης μεταξύ Προεδρικού και κομμάτων που συμμετέχουν στην κυβέρνηση, αλλά και οι προτεραιότητες που θα τεθούν για την επόμενη πενταετία, αποτελούν ζητήματα, που θα βρεθούν στο επίκεντρο των εσωκομματικών διαβουλεύσεων.

Για το ΔΗΚΟ, άλλωστε, καθοριστική θεωρείται και η επίσημη τοποθέτηση του ίδιου του Νίκου Χριστοδουλίδη για το εάν θα διεκδικήσει εκ νέου την Προεδρία. Η ανακοίνωση των προθέσεών του, αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την έναρξη της τελικής διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Η αυτόνομη κάθοδος και το στοίχημα Παπαδόπουλου

Στον αντίποδα, βρίσκεται η άποψη ότι το ΔΗΚΟ, οφείλει να επαναπροσδιορίσει τη θέση του στον πολιτικό χάρτη και να εξετάσει σοβαρά την προοπτική αυτόνομης διεκδίκησης της Προεδρίας.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της προσέγγισης, είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος, το όνομα του οποίου επανέρχεται στις συζητήσεις ως πιθανός υποψήφιος του κόμματος και ευρύτερα του Κέντρου.

Ο γενικός γραμματέας του ΔΗΚΟ, Γιώργος Σολωμού, έχει εκφράσει δημόσια τη θέση, ότι ο κεντρώος χώρος, πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά αυτόνομα την εξουσία, αντί να περιορίζεται στην υποστήριξη υποψηφίων άλλων πολιτικών χώρων.

Μάλιστα, έχει διατυπώσει προσωπικά την επιθυμία να δει τον Νικόλα Παπαδόπουλο στην Προεδρία της Δημοκρατίας, εκτιμώντας ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες για μια τέτοια διεκδίκηση.

Στην ίδια κατεύθυνση έχουν κινηθεί και άλλα στελέχη, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας. Η συζήτηση, επομένως, δεν περιορίζεται σε μια μεμονωμένη τοποθέτηση, αλλά αφορά μια υπαρκτή πολιτική αντίληψη για τον ρόλο που πρέπει να διεκδικήσει το κόμμα στις επόμενες εκλογές.

Το κατά πόσο ο ίδιος ο Νικόλας Παπαδόπουλος, θα επιλέξει να ηγηθεί μιας αυτόνομης προσπάθειας, παραμένει ανοιχτό. Σε κάθε περίπτωση, η υποψηφιότητά του συνδέεται άμεσα με τη συζήτηση για την επανατοποθέτηση του ΔΗΚΟ στον χώρο του Κέντρου.

Ο παράγοντας ΕΛΑΜ που περιπλέκει το σκηνικό

Ένα από τα ζητήματα που αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα στις εσωκομματικές συζητήσεις, είναι το ενδεχόμενο το ΕΛΑΜ να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, διεκδικώντας παράλληλα συμμετοχή σε μια ενδεχόμενη νέα κυβέρνηση.

Το σενάριο αυτό δημιουργεί ένα πρόσθετο πολιτικό δίλημμα για το ΔΗΚΟ. Και αυτό επειδή η συνέχιση της συνεργασίας με τον Πρόεδρο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα κυβερνητικό περιβάλλον στο οποίο θα συμμετείχε και μια πολιτική δύναμη με την οποία το Δημοκρατικό Κόμμα έχει σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές.

Ο Πανίκος Λεωνίδου, έχει εμφανιστεί λιγότερο αρνητικός απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υποστηρίζοντας ότι το ΔΗΚΟ δεν μπορεί να καθορίζει εκ των προτέρων τις πολιτικές συνεργασίες ενός υποψηφίου που αποφασίζει να στηρίξει.

Διαφορετική είναι η προσέγγιση του Γιώργου Σολωμού, ο οποίος περιέγραψε μια πιθανή κυβερνητική συνύπαρξη με το ΕΛΑΜ ως «δύσκολη έως αδύνατη».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν θεωρώ ότι μπορεί να συνυπάρξει το Δημοκρατικό Κόμμα με το ΕΛΑΜ».

Η διαφοροποίηση των δύο προσεγγίσεων αναδεικνύει μια ουσιαστική διάσταση της εσωκομματικής συζήτησης. Δεν πρόκειται μόνο για το εάν το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει να στηρίζει τον Νίκο Χριστοδουλίδη, αλλά και για το ποιες πολιτικές συνθήκες θα συνοδεύουν μια τέτοια επιλογή.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει τα συλλογικά όργανα του κόμματος, καθώς μια ενδεχόμενη κυβερνητική συνεργασία με το ΕΛΑΜ, δεν αποτελεί απλώς μια αριθμητική ή κοινοβουλευτική διευθέτηση, αλλά εγείρει ζητήματα πολιτικής ταυτότητας και προγραμματικών συγκλίσεων.

Το άνοιγμα Κουλία προς το ΑΚΕΛ αλλάζει τη συζήτηση

Μέσα σε αυτό το ήδη σύνθετο σκηνικό, ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η δημόσια τοποθέτηση του Ζαχαρία Κουλία υπέρ μιας πιθανής εκλογικής συνεργασίας μεταξύ ΔΗΚΟ και ΑΚΕΛ.

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ, έθεσε ανοιχτά την προοπτική επαναπροσέγγισης των δύο κομμάτων, επικαλούμενος προηγούμενες περιόδους πολιτικής συνεργασίας και τα αποτελέσματα που, κατά την εκτίμησή του, είχαν προκύψει.

«Η μόνη πράξη που μπορεί να γίνει και θεωρώ ότι μπορεί να γίνει με πολύ καλό αποτέλεσμα για τον τόπο μας, είναι το ΔΗΚΟ να συνεργαστεί με το ΑΚΕΛ. Γιατί να μην συνεργαστεί; Ξέρω ότι συνεργαστήκαμε και έχουμε αποτελέσματα. Όχι μία φορά, τρεις φορές», ανέφερε.

Η δήλωση προκάλεσε θετική ανταπόκριση από την πλευρά του ΑΚΕΛ, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Γιώργο Λουκαΐδη, να χαιρετίζει την πρωτοβουλία και να δηλώνει ανοιχτός σε μια αντίστοιχη συνεργασία είτε στον πρώτο είτε στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

Ο ίδιος, ωστόσο, έθεσε ως βασική προϋπόθεση για μια τέτοια εξέλιξη την αποχώρηση του ΔΗΚΟ από την κυβέρνηση.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση προσθέτει μια ακόμη διάσταση στις συζητήσεις, καθώς φέρνει στο προσκήνιο μια πιθανή εναλλακτική διαδρομή για το ΔΗΚΟ, η οποία θα προϋπέθετε αλλαγή της σημερινής πολιτικής του θέσης απέναντι στην κυβέρνηση.

Οι αποφάσεις που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα

Το ΔΗΚΟ βρίσκεται μπροστά σε μια διαδικασία πολιτικής αξιολόγησης, που δεν περιορίζεται στην επιλογή υποψηφίου. Αφορά τη σχέση του με την κυβέρνηση, τη θέση του απέναντι στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις και κυρίως, την κατεύθυνση που θα επιλέξει να ακολουθήσει στις προεδρικές του 2028.