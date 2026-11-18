Το 2026 φέρνει αρκετές νέες παραγωγές σε γνωστές πλατφόρμες streaming, αλλά και στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Κάποιες ξεχωρίζουν ήδη λόγω του πρωταγωνιστικού τους καστ, ενώ άλλες υπόσχονται να γίνουν η ιδανική επιλογή για ένα βράδυ στον καναπέ.

Οι ταινίες που ξεχωρίζουν φέτος:

1. Guarding Stars

18 Νοεμβρίου – Netflix

Η Leighton Meester και ο Jared Padalecki πρωταγωνιστούν σε μια χριστουγεννιάτικη ρομαντική κομεντί. Μια σκληροτράχηλη σωματοφύλακας αναλαμβάνει την προστασία ενός διάσημου ηθοποιού και, για να τον συνοδεύσει στην ιδιαίτερη πατρίδα του τις γιορτές, προσποιείται ότι είναι η σύντροφός του. Όπως είναι αναμενόμενο, τα πράγματα περιπλέκονται όταν αρχίζουν να αναπτύσσονται πραγματικά συναισθήματα.

2. In a Holidaze

2 Δεκεμβρίου – Netflix

Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να ξαναζήσουμε τα Χριστούγεννα μέχρι να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις; Αυτή είναι η ιδέα πίσω από τη νέα ταινία με πρωταγωνίστρια τη Maddie Ziegler και τον Rob Lowe. Μια νεαρή γυναίκα βρίσκεται παγιδευμένη σε έναν επαναλαμβανόμενο χριστουγεννιάτικο κύκλο, προσπαθώντας να ανακαλύψει τι πραγματικά θέλει από τη ζωή και τον έρωτα.

3. The Man with the Bag

2 Δεκεμβρίου – Prime Video

Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στη χριστουγεννιάτικη δράση, αυτή τη φορά υποδυόμενος τον ίδιο τον Άγιο Βασίλη! Όταν ο σάκος με τα δώρα εξαφανίζεται, ο Santa αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν πρώην κλέφτη για να τον εντοπίσει και να σώσει τα Χριστούγεννα. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης οι Alan Ritchson και Awkwafina.

4. Violent Night 2

4 Δεκεμβρίου – Κινηματογράφοι

Για όσους προτιμούν κάτι διαφορετικό από τις κλασικές ρομαντικές χριστουγεννιάτικες ιστορίες, επιστρέφει ο πιο ανατρεπτικός Άγιος Βασίλης! Ο David Harbour επιστρέφει στον ρόλο του Santa στη δεύτερη ταινία της σειράς, η οποία υπόσχεται περισσότερη δράση, χιούμορ και ανατροπές.

5. Ebenezer

13 Νοεμβρίου – Κινηματογράφοι

Μια νέα, πιο σκοτεινή εκδοχή της διαχρονικής ιστορίας «A Christmas Carol» έρχεται με τον Johnny Depp στον ρόλο του Εμπενίζερ Σκρουτζ και τον Ian McKellen στον ρόλο του Τζέικομπ Μάρλεϊ. Η ταινία προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο την κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία του Charles Dickens.

6. The Christmas Switch

12 Νοεμβρίου – Netflix

Μια σουηδική χριστουγεννιάτικη κομεντί που βασίζεται σε μια γνώριμη αλλά πάντα ενδιαφέρουσα ιδέα: δύο εντελώς διαφορετικές αδελφές ανταλλάζουν ζωές λίγο πριν από τα Χριστούγεννα. Μια ιστορία γεμάτη παρεξηγήσεις, οικογενειακές στιγμές και γιορτινές ανατροπές.

Φυσικά, από τη λίστα δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι κλασικές επιλογές που επιστρέφουν κάθε χρόνο στις προτιμήσεις του κοινού. Από το «Home Alone» και το «The Holiday» μέχρι το «Love Actually» και το «The Grinch», οι αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών, ακόμη και όταν υπάρχουν δεκάδες νέες παραγωγές.