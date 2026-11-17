Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο ΠΙΣ αναφέρει ότι όταν ένας Προσωπικός Ιατρός μεταβάλλει τη νομική οντότητα μέσω της οποίας παρέχει τις υπηρεσίες του στο ΓεΣΥ, το υφιστάμενο σύστημα ενημέρωσης ενδέχεται να δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι ο ιατρός παύει να εξυπηρετεί τους ασθενείς του, ακόμη και όταν συνεχίζει κανονικά την ιατρική του δραστηριότητα.

Με αφορμή σχετικές αναφορές, ο Σύλλογος προχωρεί σε παρέμβαση προς τον ΟΑΥ, ζητώντας την άμεση αναδιαμόρφωση του λεκτικού των ειδοποιήσεων, ώστε να αποτυπώνεται με σαφήνεια η πραγματική φύση κάθε μεταβολής, καθώς και την αναθεώρηση των διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου η αλλαγή συμβαλλόμενης νομικής οντότητας να μην συνεπάγεται αχρείαστη ταλαιπωρία των δικαιούχων.

Παράλληλα, ζητεί να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ιατρικής παρακολούθησης και, όπου είναι εφικτό, η διατήρηση της εγγραφής στον ίδιο Προσωπικό Ιατρό, χωρίς περιττές διαδικασίες επανεγγραφής.

Μέχρι την αναθεώρηση των σχετικών μηνυμάτων και διαδικασιών από τον ΟΑΥ, ο ΠΙΣ καλεί τους δικαιούχους να μην ανησυχούν αδικαιολόγητα, ούτε να προχωρούν βεβιασμένα σε επιλογή άλλου ιατρού, υπογραμμίζοντας ότι η λήψη μιας τέτοιας ειδοποίησης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάνουν τον Προσωπικό τους Ιατρό.

Συστήνει, ωστόσο, στους δικαιούχους να επικοινωνούν με το ιατρείο τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τη φύση της μεταβολής, την ισχύουσα προθεσμία και τις τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για τη συνέχιση της εγγραφής τους.

Ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι οι διοικητικές διαδικασίες του ΓεΣΥ οφείλουν να υπηρετούν τη συνέχεια της ιατρικής φροντίδας και όχι να δημιουργούν ανασφάλεια στους ασθενείς ή περιττό διοικητικό βάρος στους ιατρούς.

Καταλήγοντας, αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του προς αυτή την κατεύθυνση, με γνώμονα την προστασία των δικαιούχων και την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ