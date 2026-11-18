Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Golborne Road στο Λονδίνο και την τρίτη η Fernández de Enciso στο Μπουένος Άιρες, ενώ στην πρώτη δεκάδα περιλαμβάνονται δρόμοι από το Ελσίνκι, τη Σιγκαπούρη, το Μόντρεαλ, το Χονγκ Κονγκ και τη Λισαβόνα. Η επιλογή του Time Out επικεντρώνεται σε δρόμους όπου παλιές οικογενειακές επιχειρήσεις συνυπάρχουν με σύγχρονα εστιατόρια, μικρά μπαρ, γκαλερί, καταστήματα ιδιαίτερου σχεδιασμού και νέες πολιτιστικές δραστηριότητες.

1. Song Wat Road – Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη

Κάποτε αποτελούσε την εμπορική καρδιά της Chinatown της Μπανγκόκ, δίπλα στον ποταμό Τσάο Πράγια. Σήμερα, οι ιστορικές αποθήκες και τα εμπορικά κτίρια έχουν μετατραπεί σε καφέ, γκαλερί, μπουτίκ και εστιατόρια.

Η δημιουργική κοινότητα Made in Song Wat, που ξεκίνησε με 10 επιχειρήσεις, αριθμεί πλέον 60 μέλη και διοργανώνει κοινές εκδηλώσεις. Παράλληλα, παραδοσιακοί έμποροι συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται δίπλα στις νέες επιχειρήσεις.

Ξεχωρίζουν το Gu Long Bao για παραδοσιακά ψωμάκια στον ατμό, το Song Wat Coffee Roasters για καφέ και το Soul Songwat για vintage αγορές.

2. Golborne Road – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Στο δυτικό Λονδίνο, η Golborne Road αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα πολυπολιτισμικής γειτονιάς. Στη μία άκρη δεσπόζει ο μπρουταλιστικός πύργος Trellick Tower, ενώ ο δρόμος φιλοξενεί πορτογαλικά, μαροκινά και μεσανατολικά εστιατόρια.

Το τμήμα που είναι γνωστό ως «Little Morocco» συνυπάρχει με καταστήματα σχεδιαστών, vintage μπουτίκ και μοντέρνα μπαρ.

Στις προτάσεις του Time Out περιλαμβάνονται το ιταλικό Canteen, το Fat Badger, που προσελκύει διασημότητες, και το Rellik, γνωστό για τις vintage συλλογές επώνυμων σχεδιαστών.

3. Fernández de Enciso – Μπουένος Άιρες, Αργεντινή

Ο πεζόδρομος Fernández de Enciso διασχίζει διαγώνια τη συνοικία Villa Devoto, η οποία είχε συμπεριληφθεί στις πιο «cool» γειτονιές του Time Out το 2025.

Τα τελευταία χρόνια, εστιατόρια, καφέ και μικρά καταστήματα έχουν ανοίξει κατά μήκος του δρόμου, με υπαίθρια τραπεζοκαθίσματα κάτω από τα δέντρα.

Στην άκρη του βρίσκεται η Plaza Arenales, όπου πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, υπαίθριες κινηματογραφικές προβολές και συναυλίες.

4. Vaasankatu – Ελσίνκι, Φινλανδία

Η Vaasankatu συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό εστιατορίων και μπαρ σε σχετικά μικρή έκταση, ενώ παραμένει μία από τις οικονομικότερες επιλογές για φαγητό και ποτό στο Ελσίνκι.

Νέες αφίξεις, όπως το Bar Blondie, το Ester's Grocery και το Bondō, έχουν ενισχύσει τη δημοτικότητά της.

Το Time Out ξεχωρίζει την πίτσα του Blondie, το μπαρ Molotow και το Pieni Leffakauppa, ένα κατάστημα με εκτεταμένη συλλογή ταινιών σε DVD, Blu-ray, 4K και VHS.

5. Neil Road – Σιγκαπούρη

Από έναν δρόμο που διέσχιζε φυτεία μοσχοκάρυδου, η Neil Road έχει εξελιχθεί σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής της Σιγκαπούρης.

Στα ιστορικά κτίριά της λειτουργούν ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, μπαρ, εστιατόρια και χώροι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Ανάμεσα στις νέες αφίξεις βρίσκονται το κορεατικό βιβλιοπωλείο Bommoi και το ιταλικό εστιατόριο Assaggi, ενώ το Host διοργανώνει θεματικές βραδιές, δείπνα και μουσικές εκδηλώσεις.

6. Boulevard Saint-Laurent – Μόντρεαλ, Καναδάς

Η Boulevard Saint-Laurent εκτείνεται σε μήκος 11 χιλιομέτρων και διασχίζει μερικές από τις πιο γνωστές συνοικίες του Μόντρεαλ, όπως η Chinatown, η Little Italy, η Little Portugal και το Mile End.

Κατά μήκος της βρίσκονται ιστορικά εστιατόρια, καφέ, μικρά μουσικά στέκια και νυχτερινά κέντρα.

Ξεχωριστό χαρακτηριστικό αποτελούν οι τεράστιες τοιχογραφίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο του ετήσιου φεστιβάλ MURAL, κατά τη διάρκεια του οποίου ο δρόμος πεζοδρομείται προσωρινά.

7. Upper Lascar Row – Χονγκ Κονγκ

Γνωστή και ως Cat Street, η Upper Lascar Row είναι ένας πεζόδρομος με καταστήματα που πωλούν ασιατικές αντίκες, πορσελάνες, κοσμήματα από νεφρίτη, μπρούντζινα γλυπτά και vintage έπιπλα.

Τα τελευταία χρόνια, μικρές γκαλερί, ανεξάρτητες μπουτίκ και καφέ έχουν προστεθεί στο παραδοσιακό εμπορικό τοπίο.

Η περιοχή συνδυάζει την παλιά και τη νέα πλευρά του Χονγκ Κονγκ, με το Halfway Coffee να αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικές στάσεις.

8. Rua do Forno do Tijolo – Λισαβόνα, Πορτογαλία

Στη συνοικία Anjos της Λισαβόνας, η Rua do Forno do Tijolo πήρε το όνομά της από τους παλιούς φούρνους κατασκευής τούβλων και κεραμιδιών.

Σήμερα φιλοξενεί εξειδικευμένα καφέ, wine bars, μικρά εστιατόρια και καταστήματα με ιστορία δεκαετιών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται το κουρείο Salão Pais, που λειτουργεί εδώ και περίπου 60 χρόνια, και το Armazém das Malhas, ένα παλιό κατάστημα πλεκτών που ανανεώθηκε από τα εγγόνια του ιδρυτή του.

9. Beach Street – Τζορτζ Τάουν, Μαλαισία

Ένας από τους παλαιότερους δρόμους της Τζορτζ Τάουν, στην Πενάνγκ, γνωρίζει νέα ανάπτυξη χάρη σε νέους επιχειρηματίες που επιστρέφουν από ακριβότερες πόλεις, όπως η Κουάλα Λουμπούρ και η Σιγκαπούρη.

Ανεξάρτητα καφέ, wine bars, vintage καταστήματα και εστιατόρια με σύγχρονη μαλαισιανή κουζίνα έχουν δημιουργήσει μια νέα γαστρονομική και εμπορική ταυτότητα.

Το Time Out προτείνει, μεταξύ άλλων, τα Rembar, Peninsula House και Steep Social.

10. Karl-Heine-Strasse – Λειψία, Γερμανία

Στην πρώην βιομηχανική συνοικία Plagwitz της Λειψίας, η Karl-Heine-Strasse έχει εξελιχθεί σε κέντρο δημιουργικών δραστηριοτήτων.

Ο δρόμος, μήκους περίπου δύο χιλιομέτρων, διαθέτει καφέ, εστιατόρια, μπουτίκ και κοκτέιλ μπαρ.

Παλιά βιομηχανικά συγκροτήματα έχουν μετατραπεί σε χώρους τέχνης και εστίασης, όπως το Westwerk και το Spinnerei, ενώ το κανάλι Karl-Heine προσφέρει δυνατότητες για περιπάτους και βόλτες με καγιάκ.