Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα ξεχωριστό γαστρονομικό και χριστουγεννιάτικο απόγευμα, με ποικιλία από ζεστές, γευστικές σούπες, με την παραδοσιακή τραχανόσουπα, την κολοκυθόσουπα και τη γνωστή ρωσική Borscht να πρωταγωνιστούν στο μενού.

Ξεχωριστή θέση θα έχουν και οι γαστρονομικές προτάσεις του Σταυρή Γεωργίου, γνωστού από τη συμμετοχή του στο MasterChef.

Η εκδήλωση θα πλαισιώνεται από μουσική, ξωτικά, χριστουγεννιάτικο photobooth και γιορτινά περίπτερα, δημιουργώντας μια ζεστή εορταστική ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης το παιδικό εργαστήρι μαγειρικής «Η ποδιά του μικρού σεφ», με την Ειρήνη Κλόκκαρη. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί σε δύο ομάδες, ενώ οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για κρατήσεις και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή στο παιδικό εργαστήρι, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο 99963938.

Το Soup Fest φιλοδοξεί να συνδυάσει τις γεύσεις, τη δημιουργικότητα και τη χριστουγεννιάτικη διασκέδαση, προσφέροντας μια ξεχωριστή εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.