Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας για τη διάσωση της ακτής Μαζωτού, Ελένη Χαϊλή, ζήτησε την αναστολή των εργασιών, μέχρι να δοθούν απαντήσεις στα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά και να υπάρξουν συγκεκριμένες συμφωνίες.

Την ίδια ώρα αποκάλυψε ότι η πρωτοβουλία έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περίπου 500 υπογραφές κατοίκων που αντιτίθενται στο έργο, ενώ η σχετική εκστρατεία συνεχίζεται και δεν έχει ακόμη καλύψει ολόκληρη την κοινότητα.

Βασικό επιχείρημα των κατοίκων είναι ότι η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρόκειται να αποφέρει ουσιαστικό όφελος στον Μαζωτό, αφού, σύμφωνα με την ίδια, το νερό που θα παράγεται θα μεταφέρεται σε άλλη επαρχία και συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα.

«Γενικά δεν έχει όφελος η κοινότητα κανέναν. Ακόμα και το αφαλατωμένο νερό θα πηγαίνει σε άλλην επαρχία στην Αγιά Ναμπά. Δεν έχουμε όφελος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος της Ομάδας Πρωτοβουλίας εξέφρασε παράλληλα την έντονη ανησυχία της για την πρόθεση συνέχισης των εργασιών, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν διευθετηθεί ζητήματα που αφορούν τόσο τα αντισταθμιστικά μέτρα όσο και τις ενέργειες στις οποίες προτίθενται να προβούν οι κάτοικοι.

Μάλιστα, περιέγραψε ότι βρέθηκε στο σημείο μαζί με τον 75χρονο πατέρα της, διανυκτερεύοντας στο αυτοκίνητο, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προώθηση του έργου. Όπως ανέφερε, ο εργολάβος είχε προειδοποιήσει ότι θα προχωρούσε κανονικά με τη χρήση μηχανημάτων, ενώ είχε γίνει αναφορά και στο ενδεχόμενο κλήσης της Αστυνομίας.

«Δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ακόμα. Δεν συμφωνήθηκε τίποτε ακόμα», τόνισε η κ. Χαϊλή, σημειώνοντας ότι στις επαφές με τους δικηγόρους του Συμβουλίου τέθηκε και το ενδεχόμενο συμμετοχής εμπειρογνωμόνων εκ μέρους των κατοίκων. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι να καταγραφούν και να τεκμηριωθούν οι πιθανές επιπτώσεις του έργου, ώστε να αξιολογηθεί και η δυνατότητα προσφυγής.

Σε ό,τι αφορά τα αντισταθμιστικά μέτρα, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη γραπτή συμφωνία που να κατοχυρώνει όσα έχουν συζητηθεί. Για τον λόγο αυτό απηύθυνε έκκληση προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συλλήψεις διαμαρτυρόμενων κατοίκων και περαιτέρω όξυνση της κατάστασης.

«Ζητούμε την παραίτηση του Κοινοτάρχη»

Στο επίκεντρο της παρέμβασης της κ. Χαϊλή βρέθηκε και το ζήτημα της εκπροσώπησης της κοινότητας, με την Ομάδα Πρωτοβουλίας να ζητά την παραίτηση του κοινοτάρχη.

Όπως ανέφερε, η ομάδα θεωρεί ότι ο κοινοτάρχης δεν εκφράζει το σύνολο των κατοίκων που διαφωνούν με την κατασκευή της μονάδας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρξει κοινή και συντονισμένη στάση απέναντι στο έργο.

«Ζητούμε την παραίτηση του Κοινοτάρχη. Γιατί δεν μας αντιπροσωπεύει», δήλωσε.

Η ίδια εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για το γεγονός ότι ο κοινοτάρχης πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σχετικά με τα αντισταθμιστικά μέτρα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να συμμετέχουν στις συζητήσεις οι εκπρόσωποι της Ομάδας Πρωτοβουλίας.

«Όχι να πηγαίνει ο Κοινοτάρχης στον Πρόεδρο και να διαβουλεύεται για αντισταθμιστικά. Που τη στιγμή και εμείς εκάμαμε αίτηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε, εκφράζοντας την άποψη ότι θα έπρεπε να δοθεί η δυνατότητα και στους κατοίκους να παρουσιάσουν απευθείας τις θέσεις τους.

Όπως σημείωσε, η ομάδα έχει ήδη ζητήσει επανειλημμένα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επιδιώκοντας να μεταφέρει προσωπικά τις ανησυχίες της και να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους αντιτίθεται στην κατασκευή της μονάδας.

«Είμαστε πεντακόσιοι άτομα, είμαστε οι κάτοικοι. Έχουμε φωνή και θέλουμε και εμείς να ακουστούμε και να μιλήσουμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το αίτημά τους θα εισακουστεί.

Κλείνοντας, η Ελένη Χαϊλή επανέλαβε την έκκληση των κατοίκων προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων να μην προχωρήσει η εκτέλεση των εργασιών υπό συνθήκες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση ή να οδηγήσουν σε συλλήψεις διαμαρτυρόμενων. Όπως υπογράμμισε, τα ζητήματα που έχουν τεθεί εξακολουθούν να παραμένουν σε εκκρεμότητα, χωρίς να έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής κάποια οριστική και επίσημη συμφωνία.

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