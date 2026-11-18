Επίσης, έξι (6) τυχερά δελτία βρέθηκαν στη 2η κατηγορία (5), τα οποία κερδίζουν το ποσό των €100.000,00, για κάθε επιτυχία.

Δείτε πού παίχτηκαν τα τυχερά δελτία: