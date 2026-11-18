Οι νέες, πρόσφατες, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους πολίτες της ΕΕ για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης κατά τις πρώτες 72 ώρες μιας κρίσης, έχει πυροδοτήσει ακόμη και θεωρίες συνωμοσίας. Ωστόσο, οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί διευκρινίζοντας στόχος είναι τα νοικοκυριά να μπορούν να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες τους κατά την αρχική φάση μιας κρίσης ώστε να μην πιέζονται οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι οποίες μπορούν να επικεντρωθούν σε όσους χρειάζονται επειγόντως βοήθεια.

Το κιτ που συνιστά η ΕΕ προφανώς περιέχει τα απολύτως απαραίτητα εφόδια σε μια τέτοια έκτακτη ανάγκη, όπως φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο, κονσέρβες και νερό.

Πάντως στη χώρα μας, όπως φαίνεται και από τις αναρτήσεις σε TikTok, Twitter και Facebook, οι χιουμοριστικές αναρτήσεις περισσεύουν και το κιτ των 72 ωρών γεμίζει με... λαχανοντολμάδες, φρέντο μέχρι καλλυντικά.

Δείτε μερικές χαρακτηριστικές χιουμοριστικές αναρτήσεις:

Δεν είχαμε μεζέ και ανοίξαμε το κιτ 72 ωρών...........😎 https://t.co/GWQegLy250 — Φρέδος Εσπρέσσος (@voukelarios) November 15, 2026