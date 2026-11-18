Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι τραυματίστηκε στο μάτι από ροζάριο που του πέταξε κάποιος πιστός καθώς ο Πάπας Λέων δεν πρόλαβε να το πιάσει στον αέρα.

Στη συνέχεια, όμως, έγινε γνωστό ότι ο ποντίφικας είχε και δεύτερο ατύχημα όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου που τον μετέφερε πάτησε απότομα φρένο για να αποφύγει να πέσει πάνω σε μοτοσικλέτα της αυτοκινητοπομπής.

Pope Leo smacks face against chair when motorcade brakes suddenly. 🎥: NoticieroSLV https://t.co/YHLE0K9ohh — TMZ (@TMZ) November 17, 2026

Όπως φαίνεται στο βίντεο, λόγω του απότομου φρένου ο Πάπας Λέων χτύπησε με το κεφάλι του στο προσκέφαλο του μπροστινού καθίσματος.

Στο βίντεο ακούγονται, μάλιστα, οι πιστοί που είχαν συγκεντρωθεί για να δουν από κοντά τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας στην πόλη Καγιάο να φωνάζουν βλέποντας τον να χτυπάει το κεφάλι του.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει ξεκαθαρίσει αν ποντίφικας φορούσε ζώνη ασφαλείας καθώς στο βίντεο φαίνεται φαίνεται να λέει γρήγορα κάτι στον οδηγό του.

Ο Πάπας Λέων επέστρεψε στη Ρώμη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από περιοδεία 12 ημερών στη Λατινική Αμερική, η οποία ολοκληρώθηκε στο Περού, χώρα της οποίας είναι πολίτης και την οποία θεωρεί δεύτερη πατρίδα του.

«Ένιωσα σαν στο σπίτι μου και μου υπενθυμίσατε ότι η Εκκλησία είναι πραγματικά μια οικογένεια», δήλωσε ο πάπας Λέων για τη χώρα, προτού επιβιβαστεί στο αεροσκάφος του, σύμφωνα με το Vatican News.