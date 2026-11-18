Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν νέο πλήγμα στο ιρανικό νησί Κεσμ, στοχεύοντας εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων, σε αντίποινα για επιθέσεις της Τεχεράνης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και εγκαταστάσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας αντιμετώπισαν επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, την οποία μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BNA, «τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετώπισαν αριθμό δόλιων ιρανικών αεροπορικών επιθέσεων».

Οι στρατιωτικές αρχές δεν έδωσαν αρχικά περισσότερες λεπτομέρειες για τον αριθμό των στόχων ή τα σημεία στα οποία κατευθύνονταν οι επιθέσεις.

Το Μπαχρέιν, όπου βρίσκεται η έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Κουβέιτ: Ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα για την αντιμετώπιση επιθέσεων με drones

Συναγερμός σήμανε και στο Κουβέιτ, όπου το Γενικό Επιτελείο Άμυνας ανακοίνωσε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της Τρίτης προς Τετάρτη ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση «εχθρικών επιθέσεων» με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, οι ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι οι εκρήξεις που ενδέχεται να ακούγονται οφείλονται στη δράση των αντιαεροπορικών συστημάτων.

«Το Γενικό Επιτελείο επιβεβαιώνει ότι οι εκρήξεις που μπορεί να ακουστούν είναι αποτέλεσμα των αναχαιτίσεων εχθρικών στόχων από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν την τυποποιημένη φρασεολογία που έχουν υιοθετήσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Δεν διευκρινίστηκε αρχικά η προέλευση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ούτε δόθηκαν πληροφορίες για ενδεχόμενες ζημιές ή θύματα.

Νέο αμερικανικό χτύπημα στο ιρανικό νησί Κεσμ

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα αεροπορική επίθεση στο νησί Κεσμ του Ιράν, στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με Αμερικανό στρατιωτικό αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όπως ανέφερε, αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος έπληξε εγκατάσταση εκτόξευσης πυραύλων, σε αντίποινα για τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού και εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Το πλήγμα εντάσσεται στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται παρά τις διπλωματικές προσπάθειες για τον περιορισμό της σύγκρουσης.

Νωρίτερα, το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι δεν είχαν αναφερθεί ζημιές σε κατοικημένες περιοχές ή υποδομές του νησιού εξαιτίας της αμερικανικής επίθεσης.

Οι ανακοινώσεις των στρατιωτικών αρχών του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ, σε συνδυασμό με το νέο αμερικανικό πλήγμα στο Ιράν, καταγράφουν τη συνέχιση των εχθροπραξιών στον Κόλπο, σχεδόν εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου.