Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η Ντρόζντοβα αφού είχε χωρίσει με τον Ζαντβόρνικ από τον περασμένο Σεπτέμβριο, είχε καταφύγει στην Τουρκία πριν να επιστρέφει στη Μόσχα.

Ο 38χρονος, κατά τις ίδιες πηγές, έστησε ενέδρα στην 28χρονη το περασμένο Σάββατο στο διαμέρισμα που νοίκιαζε η κοπέλα και την μαχαίρωσε οκτώ φορές, προτού της κόψει τον λαιμό.

Στη συνέχεια, δε, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνο της Ντρόζντοβα για να αναρτήσει στα stories στο Instagram μια φωτογραφία του άψυχου σώματός της, συνοδεύοντάς την με ένα αρρωστημένο μήνυμα προς τους ακολούθους της: «Κοροϊδέψατε τον λάθος άνθρωπο και πληρώσατε το τίμημα. Αντίο».

Αμέσως μετά, ο Ζαντβόρνικ οδήγησε για 13 χιλιόμετρα με προορισμό ένα σε σκοπευτήριο όπου αυτοπυροβολήθηκε και έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με φίλους της 28χρονης, ο δολοφόνος της αρχικά είχε δηλώσει την εξαφάνισή της στις Αρχές ενώ όταν εκείνη επέστρεψε στη Μόσχα «εκείνος άρχισε και πάλι να της στέλνει μηνύματα»

Πηγή: protothema.gr