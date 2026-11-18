Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Αυστραλίας, η Κρεγκ είχε αποκτήσει παιδί με τον 12χρονο μαθητή της, με την ανάρμοστη σχέση να αποκαλύπτεται όταν η μητέρα του αγοριού την έπιασε επ' αυτοφώρω με κάμερα που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι της.

Οι εισαγγελείς περιέγραψαν την υπόθεση ως έναν «εφιάλτη χωρίς τέλος» καθώς η κακοποίηση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024, όταν ο μαθητής ήταν μόλις 12 ετών, ενώ η εκπαιδευτικός ήταν ήδη παντρεμένη και μητέρα ενός μικρού αγοριού.

Η δράση της καθηγήτριας Μουσικής σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν η μητέρα του αγοριού την εντόπισε να τον κακοποιεί σεξουαλικά μέσω κάμερας ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη λίγες εβδομάδες προτού η εκπαιδευτικός φέρει στον κόσμο ένα κοριτσάκι, τον φετινό Ιανουάριο, λέγοντας σε φίλους της ότι ήλπιζε πως αυτό θα ήταν το πρώτο από τα παιδιά που θα αποκτούσε με το ανήλικο αγόρι.

«Δεν επρόκειτο για μια μεμονωμένη, παρορμητική απόφαση. Συνέβη ξανά και ξανά και ξανά», δήλωσε ο εισαγγελέας Μαρκ Νικόλ κατά την ακροαματική διαδικασία. «Γνώριζε ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά ευάλωτο παιδί».

Η Κρεγκ δήλωσε ένοχη για 12 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κάτω των 13 ετών και για κατοχή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η καθηγήτρια μουσικής γνώρισε το αγόρι το 2023, όταν εκείνο φοιτούσε στο σχολείο όπου εργαζόταν στο Περθ. Είχε αναλάβει την επίβλεψη της σχολικής μπάντας του και παράλληλα είχε αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τη μητέρα του. Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο, η 34χρονη εκπαιδευτικός συνέχισε να επικοινωνεί μαζί τους ακόμη και όταν το αγόρι μεταγράφηκε σε άλλο σχολείο, ενώ η οικογένειά του τής είχε δώσει ακόμη και κλειδί του σπιτιού της.

Η Κρεγκ φέρεται να έστελνε και άσεμνο υλικό στον μαθητή της, στο οποίο εμφανιζόταν να αποκαλύπτει το στήθος της, ποζάροντας με μαγιό και εσώρουχα.

Οι συναισθηματικοί εκβιασμοί

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο, η 34χρονη είχε αγοράσει στον ανήλικο και συνδρομή σε μουσική υπηρεσία, την οποία απειλούσε ότι θα διακόψει εάν εκείνο δεν έκανε όσα του ζητούσε. «Το πίεζε σχετικά με την επικοινωνία του με κορίτσια, του έλεγε να της είναι πιστό και να την έχει ως προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου», δήλωσε ο εισαγγελέας Νικόλ, σύμφωνα με το News.au.

Λίγες εβδομάδες πριν από τη σύλληψή της, η Κρεγκ έστελνε μηνύματα στο αγόρι, προτρέποντάς το να την κάνει «να αισθάνεται ότι την αγαπούν». «Έχω κουραστεί να εκλιπαρώ για την προσοχή σου», έγραφε σε ένα από αυτά.

Η Κρεγκ δήλωσε ένοχη για 12 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κάτω των 13 ετών, για την παρακίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική συμπεριφορά, καθώς και για κατοχή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

Η 34χρονη θα παραμείνει ισόβια εγγεγραμμένη στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών, ενώ θα έχει δικαίωμα να αιτηθεί αποφυλάκιση υπό όρους αφού εκτίσει 6,5 χρόνια της ποινής της.

Πηγή: protothema.gr