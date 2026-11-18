Στη Σύνοδο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν συνολικά 24 Υπουργοί και Υφυπουργοί των δύο Κυβερνήσεων, 11 από την Κυπριακή Δημοκρατία και 13 από την Ελληνική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, στο επίκεντρο της φετινής Συνόδου θα βρεθεί η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλους τους τομείς διακυβέρνησης, με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο χωρών. Η θεματική αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, λίγες ημέρες μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη 2026-2032.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί επίσης στην Πολιτική Προστασία, με επίκεντρο την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την προστασία των πολιτών.

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης, υγείας, παιδείας, εργασίας και δεξιοτήτων, ναυτιλίας, τουρισμού, πολιτισμού και ψηφιακής διακυβέρνησης, καθώς και η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας.

Σημαντικό μέρος των εργασιών θα αφορά και τον συντονισμό των δύο χωρών σε ευρωπαϊκά θέματα, ενόψει της μετάβασης από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, στην Ελληνική Προεδρία, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών, διμερείς συναντήσεις Υπουργών και Υφυπουργών και συνεδρίαση της Ολομέλειας υπό την προεδρία τους. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να υπογραφούν μνημόνια συνεργασίας και συμφωνίες, ενώ με την ολοκλήρωση των εργασιών θα εκδοθεί Κοινή Διακήρυξη με τις κοινές προτεραιότητες και τα επόμενα βήματα της συνεργασίας. Οι δύο ηγέτες θα παραχωρήσουν στη συνέχεια κοινή συνέντευξη Τύπου.

Ο κ. Λετυμπιώτης χαρακτήρισε τη Σύνοδο επιβεβαίωση της «νέας δυναμικής που έχει αποκτήσει η στρατηγική σχέση Κύπρου και Ελλάδας», σημειώνοντας ότι η θεσμοθέτησή της διαμορφώνει ένα σταθερό πλαίσιο κοινής χάραξης πολιτικών, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων.

Η θεσμοθέτηση της Διακυβερνητικής αποτέλεσε πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία συμφωνήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό τον Μάρτιο του 2023.