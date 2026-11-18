Σε ανακοίνωση το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού αναφέρει ότι «Με αφορμή αναφορές και ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τις ενέργειες του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαζωτού για το ζήτημα της δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στην κοινότητα, κρίνεται αναγκαίο να διευκρινιστούν τα πιο κάτω ζητήματα προς αποκατάσταση της αλήθειας».

Σημειώνεται πως «Για τη διαχείριση των σχετικών θεμάτων ο Κοινοτάρχης Μαζωτού ενεργεί στο πλαίσιο των αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου και δεν προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενέργειες αυθαίρετα ή κατά το δοκούν ή χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση από το Κοινοτικό Συμβούλιο. Όλες οι σχετικές ενέργειες, επισκέψεις, επαφές, συνομιλίες και συζητήσεις πραγματοποιούνται κατόπιν αποφάσεων του Κοινοτικού Συμβουλίου, οι οποίες λαμβάνονται σε συνεδρίες του Κοινοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και καταγράφονται στα επίσημα πρακτικά του Συμβουλίου».

Αναφέρεται ότι «Ως εκ τούτου, οι αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ο Κοινοτάρχης ενεργεί αυτοβούλως ή από κοινού με ένα μόνο μέλος του Κοινοτικού Συμβουλίου δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τέτοιες αναληθείςαναφορές διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα,δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις και δεν αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται και υλοποιούνται οι αποφάσεις του Συμβουλίου και κατ’ επέκταση αναστατώνουν την κοινότητα».

Σημειώνεται πως «Η επιλογή του μέλους που συνοδεύει τον Κοινοτάρχη στις σχετικές επαφές, καθώς και το σύνολο των ενεργειών στις οποίες έχουν προβεί μέχρι σήμερα, βασίζονται σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία από το Κοινοτικό Συμβούλιο».

Αναφέρεται ότι «Ο Κοινοτάρχης και το συγκεκριμένο μέλος ενεργούν νόμιμα, θεσμικά και εντός των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους».