Μέσα από τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις, οι αιτητές μπορούν να ενημερώνονται για το μέχρι ποια ημερομηνία προχωρά η εξέταση των αιτήσεων, αλλά και για τις περιπτώσεις όσων ήδη λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Μέχρι ποια ημερομηνία εξετάζονται οι αιτήσεις

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2026, για το επίδομα ανεργίας εξετάζονται:

Αιτήσεις με εγγραφή μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου 2026, εφόσον έχει τερματιστεί η απασχόληση των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις όσων ήδη έχουν λάβει τουλάχιστον μία πληρωμή, για την περίοδο ανεργίας Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2026.

Τι σημαίνει αυτό για όσους περιμένουν

Η ημερομηνία που ανακοινώνεται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων αφορά την περίοδο μέχρι την οποία εξετάζονται οι αιτήσεις και δεν αποτελεί συγκεκριμένη ημερομηνία έγκρισης ή πληρωμής του επιδόματος.

Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται στις ανακοινώσεις, εκκρεμεί η εξέταση αιτήσεων που παραλήφθηκαν σε προγενέστερες ημερομηνίες, αλλά για τις οποίες ζητήθηκαν και αναμένονται πρόσθετα στοιχεία από τους αιτητές.

Επομένως, ακόμη και αν κάποιος έχει υποβάλει αίτηση σε ημερομηνία που προηγείται της περιόδου που ανακοινώνεται, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί.

Πού μπορείς να ενημερώνεσαι για την αίτησή σου

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανανεώνουν εβδομαδιαία την κατάσταση με τις ημερομηνίες εξέτασης αιτήσεων για συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην ενότητα «Ενημέρωση – Ανακοινώσεις», όπου αναρτάται η σχετική ενημέρωση.

Μπορείς να δεις την τελευταία ανακοίνωση και τις ημερομηνίες εξέτασης των αιτήσεων μέσα από τον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ημερομηνία Εξέτασης Αιτήσεων για Συντάξεις / Επιδόματα / Βοηθήματα – Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση για επίδομα ανεργίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 1450 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].