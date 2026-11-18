Από το φρικτό τροχαίο έχασαν τη ζωή τους ο Μαρτίνος Μαρτή, Ειρηναίος Αδάμου και Νικόλας Κουτσού.

Στη μνήμη των τριών νεαρών που έφυγαν τόσο άδικα από τη ζωή, προσφέρεται γεύμα αγάπης σε άπορες οικογένειες, από την οικογένεια του Μαρτίνου, με την ευκαιρία του δευτέρου ετήσιου μνημοσύνου τους.

Το χρονικό του θανατηφόρου

Το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα συνέβη ξημερώματα της Κυριακής (17/11/24) στην οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στο Φρέναρος.

Το σαλούν όχημα που οδηγούσε 18χρονος με συνεπιβάτες τέσσερα άτομα συγκρούστηκε με σαλούν όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος, ο οποίος επιχείρησε να στρίψει δεξιά, προκειμένου να εισέλθει στο σπίτι του.

Από τη βίαιη σύγκρουση το όχημα στο οποίο επέβαιναν οι νεαροί προσέκρουσε αρχικά σε λυόμενο υποστατικό και ακολούθως σε δέντρα, αποκόπτοντας ένα από αυτά, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών νέων ανθρώπων, όλοι από το Φρέναρος, ηλικίας 18-20 χρόνων.

Μετά τη σύγκρουση ανεφλέγη το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος με συνεπιβάτη 15χρονο. Ευτυχώς και οι δύο κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα.