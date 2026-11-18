Όπως αναφέρει σε ανακοινωσή του το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων μετά τη δημοσιοποίηση της αξιολόγησης, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων για το 2026 βασίζεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε δεδομένα του 2025 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) και του ίδιου του Ινστιτούτου, και αξιολογεί την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε έξι τομείς: εργασία, χρήμα, γνώση, (προσωπικός) χρόνος, εξουσία και υγεία.

Σημειώνεται ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά, η αξιολόγηση διενεργήθηκε με βάση την αναθεωρημένη μεθοδολογία του EIGE, η οποία επικεντρώνεται στην αποτύπωση των έμφυλων χασμάτων, δηλαδή των διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών στους επιμέρους τομείς, και όχι στην απόλυτη επίδοση των χωρών σε κάθε τομέα.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η Κύπρος κατατάσσεται στην τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Η βαθμολογία της καταγράφει συνολική αύξηση 2,9 μονάδων από το 2020 ενώ παρουσιάζει μείωση κατά 0,9 μονάδες σε σχέση με το 2025.

Αναφέρεται επίσης ότι το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων μελετά τα ευρήματα των διεθνών αξιολογήσεων για τον εντοπισμό των κενών και τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων, ενώ η νέα Εθνική Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2027-2029 βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης.

Με την ολοκλήρωση και εφαρμογή της θα αποτελέσει «το πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των δημόσιων πολιτικών και δράσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, τους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, με στόχο απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα».

«Στόχος παραμένει η ουσιαστική ισότητα, με ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και δυνατότητες συμμετοχής για όλες και όλους», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Χάσμα σε επίπεδο προσωπικού χρόνου, γνώσης και εξουσίας

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Η αξιολόγηση αναδεικνύει σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των επιμέρους τομέων. Η καλύτερη επίδοση της Κύπρου καταγράφεται στην υγεία ενώ οι μεγαλύτερες προκλήσεις εντοπίζονται στους τομείς της εξουσίας, της γνώσης και του (προσωπικού) χρόνου.

Ενδεικτικά στον τομέα «εξουσία», στη Βουλή των Αντιπροσώπων καταγράφεται έμφυλο χάσμα 72% (2025), στην τοπική αυτοδιοίκηση 58% και στη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών 80%. Στον τομέα της εξουσίας, κριτήριο αποτελεί και η συμμετοχή στα ανώτατα διοικητικά σώματα των εθνικών ομοσπονδιών για τα δέκα πιο δημοφιλή ολυμπιακά αθλήματα, όπου το έμφυλο χάσμα καταγράφεται στο 82%. Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη μεθοδολογία του EIGE, το χάσμα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο καταγράφεται στο 66%, υπολογίζεται χωρίς τη συμπερίληψη Υφυπουργών.

Στον τομέα «χρόνος», καταγράφεται ανισότητα κατά 38% στην κατανομή των ευθυνών φροντίδας και των οικιακών εργασιών. Δηλαδή, το 62% των γυναικών ασχολείται καθημερινά με οικιακές εργασίες, έναντι 24% των ανδρών (2024).

Ταυτόχρονα, καταγράφονται και θετικά στοιχεία, όπως το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό γυναικών που ολοκληρώνουν τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο ανέρχεται στο 75% και είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι 57%, με αποτέλεσμα να καταγράφεται χάσμα 18%. Το ψηλό ποσοστό γυναικών αποφοίτων πανεπιστημίων, ωστόσο, δεν αντανακλάται αντίστοιχα στην επαγγελματική πορεία και στην εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς καταγράφεται χάσμα 48% σε διευθυντικές θέσεις.

Όπως αναφέρει το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, από τα πιο πάνω στοιχεία προκύπτει ότι καθοριστικό παράγοντα για τη χαμηλή συνολική κατάταξη της Κύπρου αποτελεί η ιδιαίτερα χαμηλή επίδοσή της στον τομέα της εξουσίας, όπου καταγράφεται σημαντικό έλλειμμα εκπροσώπησης των γυναικών σε ηγετικές θέσεις σε όλο το φάσμα δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα εξουσίας επηρεάζει καθοριστικά τη συνολική αξιολόγηση και αναδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

Η συνολική εικόνα της ισότητας των φύλων στην Κύπρο αποτυπώνεται και μέσα από άλλες διεθνείς αξιολογήσεις, οι οποίες εξετάζουν διαφορετικές διαστάσεις και παραμέτρους. Ενδεικτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF) 2026, που δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Κύπρος σημείωσε βελτίωση, ανεβαίνοντας από την 82η θέση ανάμεσα σε 148 χώρες το 2025, στην 78η θέση ανάμεσα σε 145 χώρες το 2026.