Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε την Τρίτη (17/11) στις Φιλιππίνες, πρώτο σταθμό της περιοδείας του στην Ασία, πραγματοποιώντας επαφές με τους ηγέτες της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, προτού μεταβεί στην Κίνα για τις κρίσιμες συνομιλίες.

Η επικείμενη συνάντηση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της διεθνούς διπλωματίας, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν από κοινού το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πυρηνικού οπλοστασίου. Αν και ο έλεγχος των πυρηνικών εξοπλισμών παρουσιάζεται ως βασικό αντικείμενο των συνομιλιών, το ενδεχόμενο να τεθεί στο τραπέζι το ουκρανικό ζήτημα χωρίς την παρουσία του Κιέβου και των Ευρωπαίων συμμάχων του προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε την Τρίτη στην πρωτεύουσα των Φιλιππίνων, όπου τον υποδέχθηκαν με κόκκινο χαλί κατά την αποβίβασή του από το Air Force One.

Στρατιωτική μπάντα έπαιξε το «Y.M.C.A.», ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να διαμείνει.

Η πρώτη σημαντική συνάντησή του στο περιθώριο της Συνόδου της ASEAN ήταν με τους ηγέτες των χωρών που συμμετέχουν στον τετραμερή σχηματισμό συνεργασίας Quad: τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι και τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μόντι «πολύ σκληρό άνθρωπο», προσθέτοντας ότι η Τακαΐτσι «μπορεί να είναι ακόμη πιο σκληρή».

«Οι χώρες μας αποτελούν τις τέσσερις γωνίες μιας ελεύθερης, ανοικτής, σταθερής και ευημερούσας περιοχής Ινδικού και Ειρηνικού Ωκεανού», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις και συντονιζόμαστε στενά. Το τηλέφωνό μου είναι πάντα ανοικτό», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τεσσάρων χωρών.

Η οικονομική παρουσία της Κίνας και η τεχνολογική στρατηγική των ΗΠΑ

Η επίσκεψη του Τραμπ πραγματοποιείται σε μία περίοδο κατά την οποία οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των αμερικανικών δασμών και του πολέμου με το Ιράν.

Παρά τις πιέσεις, οι εξαγωγές της περιοχής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν κατά 30% την περασμένη χρονιά, εξέλιξη που συνδέεται με την ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και την αυξημένη ζήτηση εξαρτημάτων που κατασκευάζονται στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εντάξει περισσότερες χώρες στο αμερικανικό τεχνολογικό οικοσύστημα «Pax Silica», ενισχύοντας τις συνεργασίες στους ημιαγωγούς, στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και στις στρατηγικές αλυσίδες εφοδιασμού.

Στόχος είναι να περιοριστεί η εξάρτηση της περιοχής από την Κίνα, η οποία, ωστόσο, διατηρεί ισχυρότατη οικονομική και εμπορική επιρροή. Πρόκειται για μία πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να μεταβληθεί μέσα στις λίγες ώρες της παρουσίας του Αμερικανού προέδρου στις Φιλιππίνες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εμπορική συμφωνία με την Ταϊλάνδη, παρουσία του πρωθυπουργού της χώρας Ανούτιν Τσαρνβιρακούλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Ταϊλάνδης, απορροφώντας το 24% των συνολικών εξαγωγών της φέτος.

Ακολούθησε δείπνο με τους ηγέτες της Νοτιοανατολικής Ασίας, κατά το οποίο ο Τραμπ χαρακτήρισε την περιοχή «μία από τις πιο δυναμικές και παραγωγικές στον κόσμο, με τεράστιες δυνατότητες».

Στην Κίνα για την τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Σι

Μετά τη διανυκτέρευσή του στη Μανίλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να μεταβεί στη Σενζέν, όπου θα συμμετάσχει στη σύνοδο των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Το σημαντικότερο γεγονός της επίσκεψης θα είναι η πρώτη τριμερής συνάντηση Τραμπ, Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, με επίκεντρο, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ανακοινώσεις, τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Η Κίνα έχει αναφερθεί επίσης στη «διαφύλαξη της παγκόσμιας ειρήνης» ως αντικείμενο των συνομιλιών, χωρίς όμως να έχουν παρουσιαστεί συγκεκριμένοι στόχοι ή συμφωνίες που θα μπορούσαν να προκύψουν.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει διευρύνει τις πιθανές θεματικές, αναφερόμενος τις τελευταίες ημέρες στο Ιράν, στην Ουκρανία, στην αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας Nvidia, αλλά και στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Ερωτηθείς εάν θα επιθυμούσε και μία κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, απάντησε: «Εάν υπάρχει η δυνατότητα, θα το έκανα».

CNN: «Εφιάλτης» για την Ευρώπη η συνάντηση των τριών ηγετών

Σε ανάλυσή του, το CNN επισημαίνει ότι η επικείμενη συνάντηση διαφέρει από τις συνήθεις διεθνείς συνόδους κορυφής, οι οποίες προηγουμένως συνοδεύονται από μήνες προετοιμασίας και διαπραγματεύσεων για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Στην περίπτωση της Σενζέν, η ατζέντα παραμένει ασαφής, ενώ η απρόβλεπτη στάση του Τραμπ αυξάνει, σύμφωνα με την ανάλυση, την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους Ευρωπαίους αξιωματούχους δεν είναι απαραίτητα μία επίσημη συμφωνία, αλλά όσα ενδέχεται να συζητηθούν ιδιωτικά, ιδιαίτερα εάν ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθετήσει θέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Τραμπ ακούει τον τελευταίο άνθρωπο με τον οποίο συνομιλεί, επομένως αυτό θα καθορίσει όσα θα πει», δήλωσε στο CNN Ευρωπαίος αξιωματούχος, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης εμφανίστηκε ακόμη πιο απαισιόδοξος, εκτιμώντας ότι είναι «δύσκολο να προκύψει οτιδήποτε θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια από αυτή τη συνάντηση».

Ανώτερος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η εικόνα των τριών ηγετών μαζί θα είναι «ασφαλώς απαίσια για εμάς», εμφανίστηκε όμως λιγότερο ανήσυχος για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Ένας από τους Ευρωπαίους συνομιλητές του CNN χαρακτήρισε τη σύνοδο «όνειρο του Πούτιν», καθώς προσφέρει στον Ρώσο πρόεδρο την ευκαιρία να επιστρέψει στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας, με την εικόνα ηγέτη μίας παγκόσμιας υπερδύναμης.

Μάλιστα, σχολίασε ότι για τον Τραμπ ενδέχεται να έχει ιδιαίτερη σημασία ακόμη και το ποιος θα σταθεί στο κέντρο της αναμνηστικής φωτογραφίας των τριών ηγετών.

Ο κίνδυνος για την Ουκρανία και η στάση του Τραμπ

Η ανησυχία των Ευρωπαίων επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο ο Τραμπ να αποδεχθεί τη ρωσική περιγραφή των εξελίξεων στο μέτωπο, ακόμη και εάν αυτή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, και να δεσμευθεί σε μία συμφωνία χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστική διαπραγμάτευση με την Ουκρανία.

Το CNN υπενθυμίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα ασκήσει πιέσεις στο Κίεβο για να αποδεχθεί έναν συμβιβασμό, ενώ η στάση της Ουάσινγκτον έχει προκαλέσει αβεβαιότητα στους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Τη Δευτέρα, αναφερόμενος στον πόλεμο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ουκρανία «το αγαπημένο μου θέμα» και πρόσθεσε ότι «η Ουκρανία χάνει – Ουκρανία και Ρωσία χάνουν 25.000 στρατιώτες τον μήνα».

Η διατύπωσή του, σύμφωνα με την ανάλυση του αμερικανικού δικτύου, αντανακλά την τάση του να παρουσιάζει τον πόλεμο κυρίως ως πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί γρήγορα, ακόμη και με σημαντικές ουκρανικές παραχωρήσεις.

Το CNN εκτιμά ότι η μεγαλύτερη απειλή δεν βρίσκεται σε μία άμεση μεταβολή της στάσης του Κιέβου ή των Ευρωπαίων, αλλά στο ενδεχόμενο ο Πούτιν να αισθανθεί ότι διαθέτει μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, εφόσον δεν αντιμετωπίσει σοβαρές πιέσεις από τους συνομιλητές του.

Οι κινήσεις Κούσνερ και Γουίτκοφ που εντείνουν την ανησυχία

Η αμερικανική πολιτική απέναντι στη Ρωσία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην Ευρώπη και κατά τον τελευταίο μήνα, με επίκεντρο τις πρωτοβουλίες του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου, και του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Σύμφωνα με το CNN, η απόφαση του Τραμπ να προχωρήσει σε συμφωνία αγοράς ρωσικού ντίζελ αποτέλεσε σοβαρή υποχώρηση από την πολιτική των κυρώσεων, δημιουργώντας δυνατότητες νέων εσόδων για τη Μόσχα.

Ακολούθησαν αναφορές για διακοπές στην ανταλλαγή αμερικανικών πληροφοριών και περιορισμούς σε υπηρεσίες του συστήματος Starshield, που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αντιμετώπιση των ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Ο Λευκός Οίκος έχει αμφισβητήσει ή υποβαθμίσει τις συγκεκριμένες αναφορές.

Στη διάρκεια συνάντησης στο Κρεμλίνο τον προηγούμενο μήνα, ο Γουίτκοφ χαρακτήρισε τον Πούτιν «ανθρωπιστή», μετά την απελευθέρωση του συνταξιούχου Αμερικανού εκπαιδευτικού και βετεράνου των ενόπλων δυνάμεων Στίβεν Χάμπαρντ.

Από την πλευρά του, ο Κούσνερ, έπειτα από επαφές με Ρώσο απεσταλμένο στην Ουάσινγκτον, παρουσίασε την ειρηνευτική διαδικασία ως προσπάθεια δημιουργίας μίας νέας αρχιτεκτονικής ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Η προσέγγιση αυτή, σύμφωνα με το CNN, παραπέμπει στη ρωσική επιχειρηματολογία περί απειλής από το ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία έχει εισβάλει στη Γεωργία το 2008 και στην Ουκρανία το 2014 και το 2022.

Σε μεταγενέστερη επίσκεψή του στη Μόσχα, ο Κούσνερ φέρεται να επιδίωξε τη συγκατάθεση του Πούτιν για τη συμμετοχή των Ευρωπαίων στις τριμερείς ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Παρότι ο Αμερικανός απεσταλμένος υποστήριξε ότι εξασφάλισε τη σχετική έγκριση, το Κρεμλίνο διέψευσε την εκδοχή του.

Επιπλέον, σύμφωνα με δηλώσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Κούσνερ φέρεται να έθεσε στο τραπέζι εγγυήσεις ασφαλείας ανάλογες με εκείνες του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα παραχωρούσε το υπόλοιπο τμήμα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει.

Ο ρόλος του Σι Τζινπίνγκ και οι προσδοκίες από την Κίνα

Μέρος των Ευρωπαίων αξιωματούχων διατηρεί την ελπίδα ότι η Κίνα θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας εξισορρόπησης στις συνομιλίες για την Ουκρανία.

Οι προσδοκίες αυτές συνδέονται με τις προηγούμενες παρεμβάσεις του Σι Τζινπίνγκ για τον περιορισμό των ρωσικών πυρηνικών απειλών, αλλά και με το γεγονός ότι το Πεκίνο δεν έχει προχωρήσει σε πλήρη, ανοικτό εξοπλισμό της Ρωσίας κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ωστόσο, το CNN επισημαίνει ότι το Πεκίνο έχει σημαντικούς λόγους να αποτρέψει μία ρωσική ήττα, η οποία θα μπορούσε να αποδυναμώσει έναν από τους βασικότερους στρατηγικούς εταίρους του.

Παράλληλα, οι αμερικανικές ενέργειες κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας, δύο χωρών που διατηρούν στενές σχέσεις με την Κίνα, επηρεάζουν τις γεωπολιτικές ισορροπίες και τις προτεραιότητες του Πεκίνου.

Για τον λόγο αυτό, η πιθανότητα να εμφανιστεί ο Σι ως ουδέτερος διαμεσολαβητής αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

«Δεν θα είναι μία νέα Γιάλτα» – Η συμβολική σημασία της συνάντησης

Το CNN απορρίπτει την άμεση σύγκριση της συνόδου της Σενζέν με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι νικήτριες δυνάμεις του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων.

Όπως επισημαίνει, οι σημερινοί ηγέτες εκπροσωπούν διαφορετικές γεωπολιτικές συνθήκες και δεν διαθέτουν την ίδια δυνατότητα επιβολής ενός νέου παγκόσμιου συστήματος.

Ο Τραμπ και ο Πούτιν αντιμετωπίζουν τις συνέπειες πολέμων που επέλεξαν να διεξαγάγουν και οι οποίοι δεν έχουν αποφέρει τα αποτελέσματα που επιδίωκαν, ενώ ο Σι ηγείται μιας χώρας που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια τεχνολογική υπερδύναμη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση εναντίον της Ταϊβάν.

Η εικόνα των τριών ηγετών μαζί, ωστόσο, θα έχει ιδιαίτερη συμβολική βαρύτητα.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η παρουσία του Πούτιν δίπλα στους προέδρους των ΗΠΑ και της Κίνας αποτελεί από μόνη της διπλωματικό κέρδος για τη Μόσχα, καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προβάλει την επιστροφή της Ρωσίας στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Ο μεγαλύτερος φόβος: Περισσότερος χρόνος για τον Πούτιν

Το σοβαρότερο ενδεχόμενο για το Κίεβο, σύμφωνα με το CNN, είναι η σύνοδος να ολοκληρωθεί χωρίς ουσιαστική απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός ή μία βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία.

Αντίθετα, οι πιέσεις θα μπορούσαν να επικεντρωθούν σε νέες παραχωρήσεις της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της, επιτρέποντας στη Ρωσία να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Μία τέτοια εξέλιξη θα προσέφερε, κατά την ανάλυση, επιπλέον χρόνο στο Κρεμλίνο για να επιχειρήσει να καταλάβει περισσότερα εδάφη στο Ντονμπάς, ενώ ο ουκρανικός πληθυσμός θα βρισκόταν αντιμέτωπος με έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα υπό την απειλή ρωσικών επιθέσεων.

Η ηλικία των τριών ηγετών προσθέτει, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο, ακόμη μία παράμετρο: ο Σι είναι 73 ετών, ο Πούτιν 74 και ο Τραμπ 80.

Η ανάλυση καταλήγει ότι, παρά τις διαφορετικές επιδιώξεις τους, οι τρεις ηγέτες βρίσκονται σε μία περίοδο κατά την οποία επιδιώκουν να διαμορφώσουν την ιστορική τους παρακαταθήκη.

Για την Ευρώπη και την Ουκρανία, το ερώτημα παραμένει εάν η συνάντηση της Σενζέν θα οδηγήσει σε ουσιαστικές διπλωματικές πρωτοβουλίες ή θα επιτρέψει στη Μόσχα να κερδίσει περισσότερο χρόνο, χωρίς να δεσμευτεί σε τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: protothema.gr