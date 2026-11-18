Όπως φαίνεται στη φωτογραφία, ένα όχημα κινείται σε δρόμο όπου η είσοδος απαγορεύεται από τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, προκαλώντας έκπληξη.

Πέρα από το χιουμοριστικό της υπόθεσης, τέτοιες κινήσεις μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες, τόσο για την ίδια την οδηγό όσο και για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.