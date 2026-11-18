Κάπως έτσι, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. Όσο περισσότερο ανησυχούμε, τόσο δυσκολότερο γίνεται να χαλαρώσουμε και να αποκοιμηθούμε. Και όσο η αϋπνία συνεχίζεται, τόσο εντονότερη γίνεται η ανησυχία για την επόμενη νύχτα.

Η κατάσταση αυτή συχνά συνδέεται με την οξεία αϋπνία, μια βραχυχρόνια διαταραχή ύπνου, που μπορεί να προκαλέσει σημαντική δυσφορία.

Τι είναι η οξεία αϋπνία και πότε γίνεται χρόνια;

Χαρακτηρίζεται από δυσκολία στην έλευση του ύπνου, η οποία εμφανίζεται τουλάχιστον 3 νύχτες την εβδομάδα και διαρκεί από λίγες ημέρες έως λιγότερο από 3 μήνες. Όταν το πρόβλημα επιμείνει για περισσότερο, η αϋπνία θεωρείται χρόνια και αναγνωρίζεται ως διαταραχή ύπνου, σύμφωνα με την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία.





Ο ύπνος είναι μια σύνθετη βιολογική διαδικασία, στην οποία συμμετέχουν διαφορετικά συστήματα του οργανισμού, γι’ αυτό και η διαταραχή του μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Μια αλλαγή στο ωράριο εργασίας, μια ασθένεια ή η φροντίδα ενός νεογέννητου μπορούν να απορρυθμίσουν τον φυσιολογικό κύκλο ύπνου και εγρήγορσης.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος του στρες. Η αντίδραση του οργανισμού σε μια στρεσογόνο κατάσταση ενεργοποιεί, μεταξύ άλλων, τον άξονα υποθαλάμου – υπόφυσης – επινεφριδίων, επηρεάζοντας τον κύκλο ύπνου και εγρήγορσης. Μια απόλυση, ένας χωρισμός ή η προετοιμασία για μια απαιτητική εξέταση μπορεί να προκαλέσουν έντονη σωματική και ψυχική διέγερση – η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα, οι σκέψεις δε σταματούν και ο οργανισμός παραμένει σε κατάσταση εγρήγορσης.

Μπορεί να αντιμετωπιστεί η αϋπνία χωρίς φάρμακα;

Μία από τις πλέον τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της χρόνιας αϋπνίας είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία (CBT-I), την οποία η Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής του Ύπνου (AASM) συστήνει ως θεραπεία πρώτης γραμμής. Σε μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, ακόμη και μια συνεδρία CBT-I συνδέθηκε με σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων για το 60% των συμμετεχόντων.

Η CBT-I δε βασίζεται σε φάρμακα, αλλά συνδυάζει αλλαγές στη συμπεριφορά με τεχνικές που βοηθούν στην αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων. Η ψυχολόγος Emily Hylton Jean αναλύει στο Psychology Today πέντε στρατηγικές που μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο πρώτο βήμα για όσους αντιμετωπίζουν βραχυχρόνια προβλήματα ύπνου.

1. Ξυπνήστε την ίδια ώρα κάθε πρωί

Ο οργανισμός λειτουργεί καλύτερα όταν ακολουθεί ένα σχετικά σταθερό πρόγραμμα. Οι ειδικοί προτείνουν να διατηρούμε μια σταθερή ώρα πρωινής αφύπνισης, ακόμη κι έπειτα από μια δύσκολη νύχτα. Έτσι, βοηθάμε το βιολογικό μας ρολόι να επανέλθει σταδιακά σ’ έναν φυσιολογικό ρυθμό.

2. Περιορίστε τον μεσημεριανό ύπνο

Μετά από μια νύχτα αϋπνίας, ένας σύντομος ύπνος μέσα στην ημέρα μοιάζει ιδανική λύση. Κι όμως, μπορεί να δυσκολέψει τον νυχτερινό μας ύπνο, γι’ αυτό καλό είναι να το αποφεύγετε. Ωστόσο, εάν η υπνηλία είναι τόσο έντονη, ώστε να επηρεάζει την οδήγηση ή τον χειρισμό μηχανημάτων, ένας σύντομος ύπνος 30 λεπτών μπορεί να βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, όμως, δεν πρέπει να οδηγούμε όταν νυστάζουμε.

3. Αφιερώστε τουλάχιστον 1 ώρα στη χαλάρωση πριν από τον ύπνο

Ο οργανισμός χρειάζεται χρόνο για να περάσει από την ένταση της ημέρας στην ηρεμία. Όταν συνεχίζουμε απαιτητικές δραστηριότητες μέχρι την τελευταία στιγμή, είναι πιθανότερο να παραμένουμε σε εγρήγορση. Οι ειδικοί συστήνουν να δημιουργούμε μια μεταβατική περίοδο τουλάχιστον 1 ώρας, κατά την οποία στρεφόμαστε σε πιο χαλαρωτικές συνήθειες. Διαβάστε ένα βιβλίο, κάντε ένα ζεστό μπάνιο ή ακούστε μια χαλαρωτική μελωδία – επιλέξτε οτιδήποτε σας βοηθά να αποφορτιστείτε.

4. Μην ξαπλώνετε αν δε νυστάζετε πραγματικά

Αν έχει φτάσει η συνηθισμένη ώρα ύπνου, αλλά το μυαλό εξακολουθεί να βρίσκεται σε εγρήγορση, το να προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποκοιμηθούμε μπορεί να έχει αντίθετο αποτέλεσμα, ενισχύοντας το στρες. Με τον καιρό, μάλιστα, μπορεί να συνδέσουμε το κρεβάτι με την απογοήτευση και την αϋπνία, αντί με τη χαλάρωση. Οι ειδικοί προτείνουν να πηγαίνουμε στο κρεβάτι όταν εμφανίζονται πραγματικά σημάδια υπνηλίας. Αν η ώρα έχει περάσει, αλλά δεν νυστάζουμε, είναι προτιμότερο να συνεχίσουμε μια ήρεμη δραστηριότητα.

5. Αν δε σας παίρνει ο ύπνος, σηκωθείτε από το κρεβάτι

Μία από τις σημαντικότερες αρχές της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας είναι ότι το κρεβάτι πρέπει να συνδέεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τον ύπνο. Γι’ αυτό, εάν παραμένουμε ξύπνιοι για περίπου 20 λεπτά, οι ειδικοί προτείνουν να σηκωθούμε και να μεταφερθούμε σ’ έναν άλλο, ήσυχο χώρο του σπιτιού. Εκεί, μπορούμε να ασχοληθούμε με κάτι χαλαρωτικό. Όταν αρχίσουμε να νυστάζουμε, επιστρέφουμε στο κρεβάτι. Δε χρειάζεται να παρακολουθούμε επίμονα το ρολόι. Στόχος είναι να διακόψουμε τον κύκλο της ανησυχίας και να βοηθήσουμε τον εγκέφαλο να συνδέσει ξανά το κρεβάτι με τον ύπνο.

Το μυστικό: Σταματήστε να «κυνηγάτε» τον ύπνο

Η οξεία αϋπνία μπορεί να προκαλέσει σημαντική δυσφορία. Ωστόσο, η προσπάθεια να επιβάλουμε στον εαυτό μας να κοιμηθεί συχνά ενισχύει την ένταση που μας κρατά ξύπνιους. Οι παραπάνω στρατηγικές βασίζονται σε μια διαφορετική λογική: Αντί να προσπαθούμε να ελέγξουμε τον ύπνο, δημιουργούμε τις συνθήκες που του επιτρέπουν να επανέλθει φυσικά. Αν, ωστόσο, οι δυσκολίες επιμένουν, επιδεινώνονται ή επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινή λειτουργικότητα, είναι σημαντικό να αναζητείται ιατρική αξιολόγηση, ώστε να διερευνηθούν πιθανά υποκείμενα αίτια και να επιλεγεί η κατάλληλη αντιμετώπιση.

Πηγή: ygeiamou.gr