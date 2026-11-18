Μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη σελίδα "Που πήγαμε" επισημαίνει ότι στην περιοχή διαμένουν οικογένειες με μικρά παιδιά, βρέφη, ηλικιωμένοι και εργαζόμενοι που έχουν ανάγκη από ξεκούραση.

«Δεν έχει ο κόσμος δικαίωμα στην ηρεμία και στον ύπνο του μέσα στο ίδιο του το σπίτι;», διερωτάται.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο πολίτης επικοινώνησε με την Αστυνομία, ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η απάντηση που έλαβε ήταν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για το ποιος έδωσε άδεια να πραγματοποιούνται εργασίες τέτοια ώρα και ποιος είναι αρμόδιος να ελέγχει την κατάσταση.

«Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποια ειδική άδεια, αλλά θεωρώ ότι οι κάτοικοι δικαιούνται τουλάχιστον μια εξήγηση», σημειώνει.

Ο κάτοικος ζητά την παρέμβαση των αρμόδιων Αρχών και ενημέρωση για το πού μπορούν να απευθυνθούν οι επηρεαζόμενοι.