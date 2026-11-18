Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον άνδρα να στέκεται με τη λευκή σκόνη στο πρόσωπο, ενώ έκπληκτοι κάτοικοι συγκεντρώνονται γύρω του. Στο βίντεο ακούγονται φωνές να υποστηρίζουν ότι, αντί να ζητήσει ιατρική βοήθεια, ο άνδρας ζήτησε ένα τσιγάρο και έναν αναπτήρα.

Την ώρα που στέκεται κρατώντας ένα τσιγάρο ανάμεσα στα δάχτυλά του, ένας από τους παρευρισκόμενους φέρεται να επιμένει ότι πρέπει να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο, μετά την περιπέτεια που λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Εβρένι, στην πολιτεία Δέλτα της Νιγηρίας. Ο άνδρας θεωρήθηκε νεκρός και μεταφέρθηκε σε νεκροτομείο το βράδυ της Παρασκευής. Ωστόσο, μόλις λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του, φέρεται να ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Η είδηση ότι επέζησε προκάλεσε σκηνές ενθουσιασμού στους κατοίκους της περιοχής. Μάλιστα, οι ντόπιοι μοίρασαν και πουφ-πουφ, ένα παραδοσιακό νιγηριανό τηγανητό γλύκισμα από ζύμη, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν την επιβίωσή του θαύμα, ενώ άλλοι αναρωτήθηκαν πώς ήταν δυνατόν να θεωρηθεί νεκρός και να μεταφερθεί σε νεκροτομείο χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαραίτητος ιατρικός έλεγχος.

Ένας χρήστης σχολίασε: «Ακόμα και τώρα καπνίζει; Ο Λάζαρος έχει μπει σε άλλη διάσταση».

Ένας άλλος έγραψε: «Ευτυχώς που δεν τον έθαψαν αμέσως».

Ένας τρίτος πρόσθεσε: «Τι συγκλονιστική εξέλιξη… Πράγματι, ο Θεός είναι υπέροχος. Όταν όλοι πιστεύουν ότι όλα έχουν τελειώσει, ο Θεός μπορεί ακόμη να γράψει μια διαφορετική ιστορία».

Ένας ακόμη Νιγηριανός υποστήριξε ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί στη γειτονιά του πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια.

Ωστόσο, ούτε η σφοδρή σύγκρουση ούτε η στιγμή κατά την οποία ο άνδρας φέρεται να ξύπνησε μέσα στο νεκροτομείο έχουν καταγραφεί στο βίντεο που έγινε viral.

Newsbomb.gr