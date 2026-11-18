Η Τζαντέλ Σάρον Τζόρνταν γέννησε στις 18 Οκτωβρίου 2026, στο σπίτι της στην περιοχή Πόκβιλ, στην κομητεία Σμιθ. Λίγο αργότερα, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ζητώντας επείγουσα ιατρική βοήθεια για το βρέφος.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο μετέφεραν το νεογέννητο σε νοσοκομείο στο Τζάκσον, καθώς έφερε τραύματα τα οποία, σύμφωνα με τα ιατρικά στοιχεία, είχαν προκληθεί μετά τη γέννησή του. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το αγοράκι κατέληξε στις 20 Οκτωβρίου.

Η νεκροψία-νεκροτομή που πραγματοποιήθηκε στο Εγκληματολογικό Εργαστήριο του Μισισίπι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τραύματα βίαια χτυπήματα.

Οι αστυνομικοί εξέτασαν την 25χρονη στις 13 Νοεμβρίου και στη συνέχεια προχώρησαν στη σύλληψή της. Σε βάρος της απαγγέλθηκε κατηγορία για φόνο πρώτου βαθμού, σύμφωνα με τις Αρχές.

Ο σερίφης της κομητείας Σμιθ, Τζόελ Χιούστον, χαρακτήρισε την υπόθεση «φρικτή», επισημαίνοντας ότι η έρευνα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για όλους τους εμπλεκομένους.

«Αυτού του είδους οι υποθέσεις είναι δύσκολο να τις κατανοήσει κανείς, ειδικά όταν αφορούν την απώλεια ενός αθώου παιδιού», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Protothema.gr