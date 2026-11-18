Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι τα πακέτα αποσκοπούν στη συγκέντρωση τροφίμων και βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, ώστε να προσφερθεί ουσιαστική στήριξη και ένα μήνυμα ελπίδας στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

«Βασικός στόχος αυτής της δράσης είναι να προσφέρουμε στήριξη και αισιοδοξία σε όσους το έχουν ανάγκη στις γιορτές, διασφαλίζοντας ότι κάθε σπίτι θα έχει τα απαραίτητα και κανείς δεν θα μείνει μόνος», προστίθεται.

Ο Δήμος Λεμεσού και το Κοινωνικό Παντοπωλείο απευθύνουν κάλεσμα προς οργανισμούς, σχολεία, εταιρείες και οργανωμένα σύνολα της πόλης «να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή και να γίνουν ουσιαστικό κομμάτι της, διοργανώνοντας τη δική τους εσωτερική εκστρατεία συλλογής τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών».

Μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λεμεσού θα συλλέγει όλων των ειδών ζυμαρικά και όσπρια, κονσέρβες τόνου, κρέατος, ντοματοχυμού, μπισκότα, φρυγανιές, δημητριακά, λάδι, ζάχαρη, αλεύρι, γάλα διαρκείας, είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρο, οδοντόκρεμα, οδοντόβουρτσα, σερβιέτες), σκόνη πλυσίματος, καφέ, Βρεφικές τροφές και γάλατα, βρεφικές πάνες, πάνες ενηλίκων και μωρομάντηλα. Επιπρόσθετα, όσοι το επιθυμούν μπορούν να προσφέρουν κουπόνια υπεραγορών ή κρεοπωλείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο 99728871 ώστε να ενημερωθούν για τις περαιτέρω διαδικασίες και τρόπους διεξαγωγής της συλλογής τροφίμων.