Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Αστυνομίας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης φόνου και απόπειρας φόνου, ανακρίνεται ένα ύποπτο πρόσωπο στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 44χρονη εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα, ενώ δεύτερη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Από τη νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό της 44χρονης διαπιστώθηκε ότι ο θάνατός της προήλθε από αιμορραγικό σοκ, συνεπεία πολλαπλών ρήξεων αγγείων του λαιμού, οι οποίες προκλήθηκαν από νύσσον και τέμνον όργανο.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα.