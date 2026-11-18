Σύμφωνα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η μητέρα επισκέφθηκε παιδικό θέατρο μαζί με τα τρία παιδιά της, εκ των οποίων το ένα είναι μόλις δύο ετών.

Όπως αναφέρει, κατά την είσοδό τους ενημερώθηκε ότι ήταν υποχρεωτική η έκδοση ξεχωριστού εισιτηρίου και για το δίχρονο παιδί, παρά το γεγονός ότι καθόταν στην αγκαλιά της καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, χωρίς να καταλαμβάνει επιπλέον θέση.

Η ίδια χαρακτηρίζει την απαίτηση παράλογη και άδικη, επισημαίνοντας ότι οι τιμές των εισιτηρίων είναι ήδη υψηλές, ενώ δεν προβλέπεται διαφοροποίηση για παιδιά μικρής ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν ξεχωριστό κάθισμα.

Παράλληλα, τονίζει ότι τέτοιες πολιτικές επιβαρύνουν ιδιαίτερα τις οικογένειες με περισσότερα από ένα παιδιά, οι οποίες καλούνται να καταβάλουν σημαντικά ποσά για μια οικογενειακή έξοδο.

«Δεν ζητάμε προνόμια. Ζητάμε απλώς λίγη λογική, κατανόηση και ευελιξία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Μέσα από την ανάρτησή της, η μητέρα θέτει ένα ευρύτερο ζήτημα σχετικά με την προσβασιμότητα των οικογενειών στον πολιτισμό, υποστηρίζοντας πως, εάν στόχος είναι να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στο θέατρο, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι οικονομικές δυνατότητες των γονέων.

Η ανάρτηση επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα κατά πόσο θα μπορούσαν να εφαρμόζονται πιο ευέλικτες πολιτικές εισιτηρίων για βρέφη και νήπια που δεν καταλαμβάνουν ξεχωριστή θέση, καθώς και ειδικές οικογενειακές τιμές.

Το θέμα αναδεικνύει τον προβληματισμό γύρω από το κόστος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων για οικογένειες με μικρά παιδιά, αλλά και την ανάγκη εξισορρόπησης της οικονομικής βιωσιμότητας των θεατρικών παραγωγών με τη δυνατότητα πρόσβασης περισσότερων οικογενειών σε αυτές.