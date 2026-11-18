Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οδηγού στο όχημά της, το οποίο ανατράπηκε έπειτα από σύγκρουση με σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο σημείο ανταποκρίθηκαν όχημα και ομάδα διάσωσης, καθώς και πυροσβεστικό όχημα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Αγίου Ιωάννη «Λοχία Βασίλη Κρόκου».

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια να ανατραπεί, παγιδεύοντας την ίδια στο εσωτερικό του.

Η διασωστική ομάδα έκανε χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού και κατάφερε να απεγκλωβίσει την οδηγό, η οποία στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα ασθενοφόρου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η οδική σύγκρουση διερευνώνται.