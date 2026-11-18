Οι ανακριτές επιχειρούν να συνθέσουν το παζλ της αιματηρής επίθεσης, αξιολογώντας μαρτυρίες, οπτικογραφημένο υλικό και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ανάκριση του άνδρα που έχει συλληφθεί ως ύποπτος για την υπόθεση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί εντός των επόμενων ωρών στο διαμέρισμα όπου εκτυλίχθηκε το έγκλημα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανασύσταση της σκηνής παρουσία των ανακριτών.

Καθοριστική για την εξέλιξη των ερευνών ενδέχεται να αποδειχθεί και η μαρτυρία της 41χρονης γυναίκας, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επίθεση. Οι Αρχές αναμένουν να λάβουν κατάθεση από την ίδια εντός της ημέρας, υπό την προϋπόθεση ότι η κατάσταση της υγείας της θα το επιτρέψει.

Τα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές

Στο επίκεντρο των ερευνών του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκεται μεγάλος όγκος τεκμηρίων που συγκεντρώθηκαν μετά το έγκλημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται οπτικογραφημένο υλικό από τουλάχιστον δέκα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, το οποίο εξετάζεται προσεκτικά για τον εντοπισμό ύποπτων κινήσεων πριν και μετά την επίθεση.

Σε συγκεκριμένο βίντεο φέρεται να διακρίνεται άνδρας να εισέρχεται στην πολυκατοικία, ενώ σε άλλο σημείο έχει καταγραφεί όχημα σκούρου χρώματος. Οι ανακριτές προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν οι συγκεκριμένες καταγραφές σχετίζονται με το έγκλημα και κατά πόσο μπορούν να συμβάλουν στη διαλεύκανσή του.

Παράλληλα, εξετάζεται ατζέντα που περιέχει ονόματα και τηλεφωνικούς αριθμούς, καθώς και κινητά τηλέφωνα που παραλήφθηκαν στο πλαίσιο των ερευνών. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων, οι Αρχές επιχειρούν να εντοπίσουν πιθανές επικοινωνίες και επαφές που θα μπορούσαν να φωτίσουν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.