Το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου ενέκρινε σήμερα το αίτημα της Αστυνομίας για ανανέωση του διατάγματος κράτησης, για ακόμη πέντε ημέρες χωρίς ένσταση από την υπεράσπιση. Η υπόθεση αφορά τα αδικήματα του φόνου και της συνωμοσίας για φόνο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο υπαστυνόμος Πλαστήρας Σιμιλλίδης παρουσίασε την έκθεση γεγονότων, σύμφωνα με την οποία μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 69 καταθέσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε τέσσερα οχήματα και τρεις κατοικίες. Παράλληλα, έχουν παραληφθεί συνολικά 200 τεκμήρια.

Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά και η εκδοχή της 35χρονης από τη Σκωτία για όσα φέρεται να προηγήθηκαν και ακολούθησαν το μαχαίρωμα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, η ίδια ισχυρίστηκε ότι άκουσε τη συμβία του θύματος να του ζητά να επιλέξει μεταξύ εκείνης και της κοκαΐνης, ενώ ο 51χρονος φέρεται να προσπαθούσε να εισέλθει με τη βία στο δωμάτιο όπου είχε κλειστεί.

Και οι τρεις ύποπτοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, περιέγραψαν στις καταθέσεις τους περιστατικά βίαιης συμπεριφοράς και ζήλιας από πλευράς του θύματος, τα οποία, όπως ανέφεραν, σημειώνονταν μετά από χρήση κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο 20χρονος φέρεται να μετέβη μαζί με την 35χρονη στην περιοχή του Coral Bay, όπου φέρεται να πέταξε σε κάδο απορριμμάτων το μαχαίρι και μια αιματοβαμμένη κουβέρτα.

Ακολούθησαν έρευνες στον ΧΥΤΑ, όπου είχαν μεταφερθεί τα απορρίμματα, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί μέχρι στιγμής το μαχαίρι.

Παράλληλα, οι ανακριτές διαπίστωσαν ότι είχαν διαγραφεί πλάνα από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης στην κατοικία του 20χρονου.

Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη, με περίπου 40 ακόμη καταθέσεις να παραμένουν σε εκκρεμότητα, όπως αναφέρθηκε στο Δικαστήριο.

Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστούν ακόμη 20 κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, ενώ οι ανακριτές αναμένουν και τηλεπικοινωνιακά δεδομένα. Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένεται επίσης η διαδικασία παράταξης υπόπτων.

Οι Αρχές εξακολουθούν, εξάλλου, να αναζητούν το κινητό τηλέφωνο του 51χρονου θύματος, το οποίο θεωρείται σημαντικό τεκμήριο για την πορεία των ερευνών.

Τον 20χρονο και την 42χρονη μητέρα του εκπροσωπεί η δικηγόρος Γεωργία Παπασάβα, ενώ την 35χρονη εκπροσωπούν οι Μάριος Σαϊλής και Ανδρονίκη Φασαρία.

Η παραπομπή των τριών ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου αναμένεται να εξεταστεί τη Δευτέρα, καθώς η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τη συμπλήρωση του ανακριτικού έργου.