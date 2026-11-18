Οι συναντήσεις επικεντρώνονται στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε σειρά τομέων, μεταξύ των οποίων η εξωτερική πολιτική, η δικαιοσύνη, η δημόσια τάξη, η υγεία, η παιδεία, η εργασία, η ναυτιλία, ο τουρισμός και ο πολιτισμός.

Από κυπριακής πλευράς συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστας Φυτιρής, Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας και Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης.

Συμμετέχουν επίσης οι Υφυπουργοί παρά τω Προέδρω Ειρήνη Πική, Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Νικόδημος Δαμιανού, Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, Τουρισμού Κώστας Κουμής και Πολιτισμού Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα.

Από ελληνικής πλευράς συμμετέχουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Συμμετέχουν επίσης οι Υφυπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κωνσταντίνος Καραγκούνης, Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας και Τουρισμού Άννα Καραμανλή.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φθάσει στο Προεδρικό Μέγαρο γύρω στις 11:00, όπου θα τον υποδεχθεί ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Θα ακολουθήσουν κατ' ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και συνεδρίαση της Ολομέλειας της Συνόδου.

*εικόνα αρχείου