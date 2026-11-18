Κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Σενζέν, τον Αμερικανό πρόεδρο υποδέχθηκε προσωπικά ο Κινέζος ηγέτης, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος τον ανέμενε στη βάση της σκάλας του προεδρικού αεροσκάφους. Η παρουσία του Σι στο κόκκινο χαλί αποτελεί μια συμβολική ανταπόδοση της υποδοχής που είχε επιφυλάξει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Κινέζο ομόλογό του κατά την επίσκεψη του τελευταίου στις Ηνωμένες Πολιτείες νωρίτερα φέτος.

Στο περιθώριο της συνόδου, ο κ. Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις τόσο με τον Σι Τζινπίνγκ όσο και με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στο μεταξύ, σαφείς αιχμές κατά της εμπορικής πολιτικής των ΗΠΑ και των δυτικών κυρώσεων, εξαπέλυσαν το πρωί της Τετάρτης ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και ο Ρώσος ομόλογός του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο άνοιγμα των εργασιών της επιχειρηματικής συνόδου της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στην κινεζική πόλη Σενζέν και μία ημέρα πριν από την πολυαναμενόμενη τριμερή συνάντησή τους με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σι εμφανίστηκε ως υπερασπιστής του ελεύθερου εμπορίου και της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας, καλώντας τις χώρες να αντισταθούν στον προστατευτισμό, την ώρα που ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι κυρώσεις της Δύσης έχουν αποτύχει να αποδυναμώσουν τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμόνες».

Οι δύο ηγέτες που διατηρούν στενές σχέσεις, συναντήθηκαν και διμερώς, επιβεβαιώνοντας τη στενή συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου και δεσμευόμενοι να προωθήσουν έναν «πολυπολικό κόσμο».

Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να φτάσει εντός της ημέρας στην Κίνα από τη Μανίλα των Φιλιππίνων, όπου πραγματοποιεί επαφές με σημαντικούς περιφερειακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Η συνάντηση των τριών ηγετών, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στο περιθώριο της APEC, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διπλωματικές εξελίξεις της χρονιάς. Στην ατζέντα ενδέχεται να βρεθούν ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν, οι εμπορικές αντιπαραθέσεις, η τεχνητή νοημοσύνη και ο έλεγχος των πυρηνικών όπλων.

Η επικείμενη τριμερής συνάντηση έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης διαπραγματεύτηκαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων και τις σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων.

Η ιστορική εκείνη συνάντηση συνδέθηκε με τη διαμόρφωση των συσχετισμών ισχύος μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έκτοτε χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς για συμφωνίες μεταξύ ισχυρών κρατών που επηρεάζουν άμεσα το μέλλον μικρότερων χωρών.

Ακριβώς αυτό το ενδεχόμενο προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκές και ασιατικές πρωτεύουσες, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι οι τρεις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις ενδέχεται να καταλήξουν σε ευρύτερες συνεννοήσεις χωρίς να λάβουν επαρκώς υπόψη τα συμφέροντα των μικρότερων κρατών.

Το Κρεμλίνο, πάντως, απέρριψε τις συγκρίσεις με τη Γιάλτα, κάνοντας λόγο για «παιχνίδια πολιτικών επιστημόνων», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η τριμερής συνάντηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις διεθνείς εξελίξεις. Από την πλευρά του, το Πεκίνο υποστήριξε ότι η συνάντηση θα συμβάλει στην προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης.

Σι Τζινπίνγκ: Υπέρ του ελεύθερου εμπορίου, κατά του προστατευτισμού

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Κινέζος πρόεδρος επιχείρησε να παρουσιάσει τη χώρα του ως σταθερό και αξιόπιστο εταίρο στη διεθνή οικονομία, σε αντίθεση με την πολιτική αύξησης των δασμών και τη δυναμικότερη εξωτερική πολιτική που ακολουθούν οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Σι κάλεσε τις χώρες να υπερασπιστούν το πολυμερές εμπορικό σύστημα, με επίκεντρο τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, και να διατηρήσουν ανοιχτές τις παγκόσμιες αγορές. «Πρέπει να υπερασπιστούμε σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του, να στηρίξουμε το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και αλυσίδων εφοδιασμού», δήλωσε ενώπιον επιχειρηματικών στελεχών.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει στη βιομηχανία της και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, υποστηρίζοντας ότι τα οφέλη αυτής της πολιτικής θα επεκταθούν και σε άλλες χώρες. Όπως ανέφερε, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σκοπεύει να μειώσει τους δασμούς και να ανοίξει περαιτέρω τις αγορές της, αντιστεκόμενη στον προστατευτισμό και στις μονομερείς εμπορικές πρακτικές.

Οι συγκεκριμένες τοποθετήσεις έγιναν σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη χρονική συγκυρία για τις σινοαμερικανικές σχέσεις, καθώς η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων της Nvidia. Το Πεκίνο έχει προαναγγείλει αντίποινα, γεγονός που ενδέχεται να περιπλέξει την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Η στρατηγική του Πεκίνου και το μήνυμα προς τον Παγκόσμιο Νότο

Παρά τις διακηρύξεις του Σι για ελεύθερο εμπόριο, οι εμπορικοί εταίροι της Κίνας εξακολουθούν να επικρίνουν το οικονομικό μοντέλο της χώρας, η οποία καταγράφει ετήσια εμπορικά πλεονάσματα που ξεπερνούν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και άλλες δυτικές κυβερνήσεις κατηγορούν το Πεκίνο ότι στηρίζει συστηματικά τη μεταποιητική του βιομηχανία, σε βάρος της εγχώριας κατανάλωσης, δημιουργώντας ανισορροπίες στο διεθνές εμπόριο. Εκφράζουν επίσης ανησυχίες ότι η κινεζική κυριαρχία σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, ενώ θεωρούν ότι οι κινεζικές οικονομικές πολιτικές απειλούν τη δική τους βιομηχανική παραγωγή και τις θέσεις εργασίας.

Το Πεκίνο απορρίπτει την κριτική, υποστηρίζοντας ότι το αναπτυξιακό του μοντέλο ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας οικονομίας που εξακολουθεί να προσπαθεί να προσεγγίσει το βιοτικό επίπεδο των πλουσιότερων χωρών.

Ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και επικεφαλής του τομέα ψηφιακής τεχνολογίας στην εταιρεία συμβούλων The Asia Group, εκτίμησε ότι το μήνυμα του Σι μπορεί να βρει ιδιαίτερη απήχηση στις χώρες του λεγόμενου Παγκόσμιου Νότου. Όπως εξήγησε, η κινεζική ηγεσία επιδιώκει να προβάλει τη δική της τεχνολογική στρατηγική ως εναλλακτική απέναντι σε εκείνη της Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τη θέση της μεταξύ αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων οικονομιών.

Η επίσκεψη Τραμπ στην Ασία πραγματοποιείται μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ το κλίμα επιβαρύνουν και οι καταγγελίες που αφορούν τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και ένα πρόσωπο ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Παρά τις εντάσεις, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν σχετικά σταθερές τις σχέσεις τους, καθώς μετά τη συνάντηση της Πέμπτης οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν για τέταρτη φορά φέτος, στη σύνοδο της G20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο.

Πούτιν: Η Ευρώπη βρίσκεται σε «ταπεινωτική παρακμή»

Ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στις δυτικές χώρες εμφανίστηκε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα μετά τον Σι Τζινπίνγκ, χαρακτηρίζοντας τις δυτικές δυνάμεις «πρώην ηγεμόνες» και υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «ταπεινωτική παρακμή».

Ο Ρώσος πρόεδρος επέμεινε ότι οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη χώρα του μετά την εισβολή στην Ουκρανία δεν πέτυχαν τον στόχο τους, αλλά, αντίθετα, συνέβαλαν στην ενίσχυση της ρωσικής οικονομίας. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα παραδοσιακά εργαλεία οικονομικής κυριαρχίας και de facto εξαναγκασμού έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, χάνοντας μεγάλο μέρος της αποτρεπτικής τους ισχύος», δήλωσε.

«Παρότι οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορεί ακόμη να έχουν κάποια αποτρεπτική επίδραση, είναι ανίκανοι να σταματήσουν την ανάπτυξη, πόσο μάλλον να συντρίψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών», πρόσθεσε.

Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για τη Μόσχα, μετά την καταστροφή της οδικής γέφυρας του Κερτς από την Ουκρανία, η οποία συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με τη ρωσική επικράτεια και η καταστροφή της αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τη Ρωσία, σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Προσδοκώ σημαντικά οφέλη από τη συνάντηση με Τραμπ και Σι»

Παρά την έντονη κριτική του προς τη Δύση, ο Πούτιν εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επικείμενη τριμερή συνάντηση, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων.

Περιγράφοντας την παγκόσμια κατάσταση ως «ταραχώδη», έκανε λόγο για κατακερματισμό της διεθνούς οικονομίας και αυξανόμενους στρατιωτικούς και πολιτικούς κινδύνους. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η συνεργασία μεταξύ των κρατών και όχι η απομόνωση αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις. «Πιστεύω ότι η APEC προσφέρει μια καλή ευκαιρία για εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών μπορούν να αντιμετωπιστούν όταν οι ηγέτες τους κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

«Γι' αυτό προσδοκώ σημαντικά δυνητικά οφέλη από την επικείμενη τριμερή συνάντηση των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία έχει προγραμματιστεί στο περιθώριο της συνόδου της APEC», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σι και Πούτιν συμφωνούν για έναν «πολυπολικό κόσμο»

Μετά τις ομιλίες τους, οι πρόεδροι της Κίνας και της Ρωσίας πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση, κατά την οποία επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία των δύο χωρών.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η συνεργασία Μόσχας και Πεκίνου στην εξωτερική πολιτική εξελίσσεται «σταθερά και θετικά στη διεθνή σκηνή».

Από την πλευρά του, ο Σι Τζινπίνγκ υποστήριξε ότι οι σινορωσικές σχέσεις έχουν παραμείνει ισχυρές παρά τις διεθνείς αναταράξεις. Ο Κινέζος πρόεδρος κάλεσε τις δύο χώρες να λάβουν περισσότερα συγκεκριμένα μέτρα για την εμβάθυνση της συνολικής συνεργασίας τους και να αναλάβουν πρωτοβουλίες προκειμένου να «καθοδηγήσουν και να προωθήσουν την τάση προς έναν πολυπολικό κόσμο».

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί επαφές στη Μανίλα, όπου δεσμεύτηκε να εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών με τις Φιλιππίνες.

Η δέσμευση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ Μανίλας και Πεκίνου για τις αμφισβητούμενες θαλάσσιες περιοχές στη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι διαφορές για τη θαλάσσια κυριαρχία αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης στην περιοχή, με τις ΗΠΑ να ενισχύουν τη συνεργασία τους με περιφερειακούς συμμάχους, την ώρα που η Κίνα διεκδικεί μεγαλύτερο έλεγχο σε στρατηγικής σημασίας θαλάσσιες ζώνες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Κίνα, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί μια τέτοια συνάντηση.

Το ήδη σύνθετο διπλωματικό περιβάλλον επιβαρύνθηκε περαιτέρω την Τρίτη, όταν η Ταϊβάν και η Ιαπωνία ανέφεραν παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά αεροσκάφη.

Τα μεγάλα μέτωπα της τριμερούς συνάντησης

Η αυριανή συνάντηση στη Σενζέν αναμένεται να πραγματοποιηθεί με φόντο μια σειρά από ανοιχτές διεθνείς κρίσεις και ανταγωνισμούς.

Η Ουκρανία παραμένει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που ενδέχεται να τεθούν, ενώ ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν αποτελεί ακόμη έναν παράγοντα έντασης στις διεθνείς σχέσεις.

Παράλληλα, η εμπορική αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και Πεκίνου, οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών και ο ανταγωνισμός για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης συνθέτουν το οικονομικό σκέλος των συνομιλιών.

Σημαντική θέση στην ατζέντα αναμένεται να έχει και το ζήτημα των πυρηνικών όπλων, καθώς οι τρεις χώρες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διεθνή στρατηγική ισορροπία.

Παρά το εύρος των πιθανών θεμάτων, δεν έχει γίνει γνωστό εάν οι τρεις ηγέτες επιδιώκουν συγκεκριμένες συμφωνίες ή εάν η συνάντηση θα περιοριστεί σε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας.

Πηγή: protothema.gr