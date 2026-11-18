Σε χαιρετισμό του στο 4ο Greece - Cyprus Strategic Horizons Forum, στη Λευκωσία, με αφορμή την πραγματοποίηση της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου - Ελλάδας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι «οι ακόμη στενότερες συνεργασίες ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία αποτελούν επιτακτική ανάγκη», δεδομένων των διεθνών εξελίξεων.

Όπως είπε, το διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και μη προβλεψιμότητα, οι οποίες επηρεάζουν, μεταξύ άλλων, τις εμπορικές διόδους, ενώ οι συγκρούσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν οδηγήσει σε υψηλό ενεργειακό κόστος.

Ανέφερε παράλληλα ότι η Κύπρος και η Ελλάδα, ως πυλώνες σταθερότητας, αξιοπιστίας αλλά και υπευθυνότητας, συμβάλλουν με πράξεις και πρωτοβουλίες, ειδικότερα στην περιοχή, στη δημιουργία συνθηκών που ευνοούν τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημασία των ετήσιων Διακυβερνητικών Συνόδων, σημειώνοντας ότι αποτελούν πλέον θεσμοθετημένο μηχανισμό συντονισμού και κοινών δράσεων, βάσει της συμφωνίας που είχε συνάψει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Μάρτιο του 2023.

«Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα, ότι αποτελούν ένα ουσιαστικό μηχανισμό συντονισμού και κοινών δράσεων μεταξύ των χωρών μας», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη παραγάγει «απτά αποτελέσματα» σε τομείς όπως ο εκσυγχρονισμός του κράτους, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Εξέφρασε την προσδοκία ότι τα επιχειρηματικά φόρουμ θα συμβάλουν περαιτέρω στη μετατροπή των στενών πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών σε παραγωγικές συνεργασίες, επενδύσεις και νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες.

Αναφερόμενος στην ατζέντα της φετινής Συνόδου, ο Πρόεδρος είπε ότι επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς τομείς, την αξιοποίηση της εμπειρίας της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική προστασία.

Για την τεχνητή νοημοσύνη σημείωσε ότι επηρεάζει οριζόντια όλους τους τομείς πολιτικής, προσθέτοντας ότι, κατά το πρόσφατο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Δουβλίνο, συζητήθηκε για πρώτη φορά σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η αξιοποίησή της σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, χωρίς να παραβλέπονται οι κοινωνικοί κίνδυνοι.

«Οι χώρες μας θα πρέπει να πρωτοπορήσουν σε αυτόν τον τομέα, να αξιοποιήσουμε τις όποιες ευκαιρίες προσφέρονται, αλλά και να θωρακίσουμε ακόμα περισσότερο τις κοινωνίες μας», ανέφερε.

Σε σχέση με την πολιτική προστασία, ανέφερε ότι στόχος είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και η καλύτερη θωράκιση των δύο χωρών απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, φέρνοντας ως παράδειγμα τον Ψηφιακό Πολίτη, μέσω του οποίου, με τη συνδρομή της Ελλάδας, διευκολύνθηκε η πρόσβαση των πολιτών σε προσωπικά έγγραφα μέσω κινητού και ενεργοποιήθηκε η αμοιβαία αναγνώριση ψηφιακών ταυτοτήτων και αδειών οδήγησης.

Προανήγγειλε, , ότι «τις επόμενες των ημερών θα ανακοινώσουμε και νέες πτυχές που θα προσφέρονται μέσω του ψηφιακού πολίτη».

Πρόσθεσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί νέες προοπτικές για επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να ενισχύσουν τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και να δημιουργήσουν περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες.

Ανάπτυξη άνω του 18% την τελευταία τριετία

Αναφερόμενος στην κυπριακή οικονομία, ο Πρόεδρος είπε ότι η χώρα προχωρεί στον οικονομικό της μετασχηματισμό με ισχυρές επιδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, η σωρευτική ανάπτυξη την τελευταία τριετία ξεπερνά το 18%, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 60.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και η ανεργία έχει υποχωρήσει κάτω από το 4%.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κύπρος βρίσκεται και πάλι στην επενδυτική βαθμίδα Α, για πρώτη φορά μετά το 2011.

Αναφέρθηκε επίσης στη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, λέγοντας ότι στηρίζει την επιχειρηματικότητα και την ιδιωτική πρωτοβουλία, επιδιώκοντας ταυτόχρονα δικαιότερη κατανομή των βαρών και ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Όπως είπε, οι κυβερνητικές πολιτικές δίνουν έμφαση στη μεσαία τάξη, στις οικογένειες, στη νέα γενιά και στις κυπριακές επιχειρήσεις.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών αποτελούν ισχυρή βάση για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας τους. Η Ελλάδα, όπως ανέφερε, παραμένει ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κύπρου στις εισαγωγές, ενώ επιχειρήσεις των δύο χωρών αναπτύσσουν συνέργειες στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των υπηρεσιών και της τεχνολογίας.

Σημείωσε, επίσης ότι η παρουσία ελληνικών τραπεζικών ομίλων στην Κύπρο διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ανάπτυξης.