Καλωσορίζοντας τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι κατά τη συνάντησή τους θα συζητήσουν το Κυπριακό, σε συνέχεια και της συνάντησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στις Βρυξέλλες.

Όπως είπε, αναμένεται ο καθορισμός ημερομηνίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκληση τριμερούς συνάντησης, «κατά τη διάρκεια της οποίας ο στόχος είναι να ανακοινώσουμε τη διευρυμένη διάσκεψη που θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών».

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι αναμένει με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση του Προέδρου για τις εξελίξεις γύρω από το Κυπριακό.

«Προσβλέπουμε στον καθορισμό ημερομηνίας για την τριμερή και αμέσως μετά σε μια διευρυμένη πενταμερή», είπε, χαιρετίζοντας τη «μεγάλη προθυμία» του Προέδρου Χριστοδουλίδη να εισέλθει στον πυρήνα της συζήτησης.

«Η Ελλάδα, προφανώς, θα υποστηρίζει διαρκώς αυτή την προσπάθεια», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην 4η Διακυβερνητική Σύνοδο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας που ανέλαβαν οι δύο ηγέτες τον Μάρτιο του 2023.

Όπως είπε, οι Διακυβερνητικές Σύνοδοι «εκ του αποτελέσματος φέρνουν παραδοτέα, σημαντικά παραδοτέα», πέραν των θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας, σε τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σημείωσε ότι, πέραν της αξιολόγησης της προόδου που έχει σημειωθεί, θα συζητηθούν τρία σημαντικά ζητήματα: η επερχόμενη Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Πολιτική Προστασία.

Για την Τεχνητή Νοημοσύνη, παρέπεμψε στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο Δουβλίνο, ενώ για την Πολιτική Προστασία υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω θωράκισης των δύο χωρών, «έτσι ώστε να θωρακιστούμε ακόμη περισσότερο και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή».

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε τη Διακυβερνητική Σύνοδο πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη, η οποία «έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς», καθώς, όπως είπε, διευρύνθηκε ουσιαστικά το πλαίσιο συνεργασίας των δύο χωρών, με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα, πέραν των εθνικών θεμάτων.

Συνεχάρη, επίσης, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την «εξαιρετικά επιτυχημένη Κυπριακή Προεδρία» του Συμβουλίου της ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει διδάγματα από τον τρόπο με τον οποίο η Κύπρος οργάνωσε τις πρωτοβουλίες της, ενόψει της δικής της Προεδρίας.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το 2027 εξαιρετικά κρίσιμο έτος για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις συζητήσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Όπως είπε, Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται στις συζητήσεις «ουσιαστικά με ταυτόσημες θέσεις ως προς την ανάγκη να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, την πολιτική συνοχής».

Αναφέρθηκε ακόμη στη σημασία της συνεργασίας σε θέματα ψηφιακής διακυβέρνησης, Τεχνητής Νοημοσύνης και Πολιτικής Προστασίας, σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταφράζεται σε «μετρήσιμες και πολύ συγκεκριμένες πολιτικές», οι οποίες βελτιώνουν την ποιότητα της διακυβέρνησης και στις δύο χώρες.

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη φιλοξενία, κάνοντας και αναφορά στην παρουσία του Προέδρου σε αγώνα του Ολυμπιακού την προηγούμενη ημέρα, λέγοντας ότι «έφερες και γούρι στον Ολυμπιακό».

Όπως ανέφερε, ο αγώνας υπενθύμισε «τη δύναμη του αθλητισμού», καθώς «ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ και κανένα ματς δεν τελειώνει μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη του».