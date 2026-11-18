Για τις ίδιες υποθέσεις έχει συλληφθεί και τελεί υπό κράτηση 55χρονος, ενώ καταζητείται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο 44χρονος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα, ενώ από έρευνα στο όχημά του παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.