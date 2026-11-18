Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη στις 11:00, με την κυρίως εξέταση νέου μάρτυρα κατηγορίας, καθώς κατά τη χθεσινή δικάσιμο ολοκληρώθηκε η μαρτυρία της λογοπαθολόγου-λογοθεραπεύτριας Ν.Π., η οποία συνεργάστηκε με τον Στυλιανό όταν εκείνος φοιτούσε στη γ’ τάξη δημοτικού.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον θάνατο του Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019. Το Δικαστήριο εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο υπήρξαν περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης στην οικογένεια, εάν η μητέρα γνώριζε για περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.