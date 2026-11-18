Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο, με απόφασή του ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2026, αποδέχθηκε την ένσταση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και επιβεβαίωσε την πάγια νομολογία του επί του ζητήματος.

Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, το Ανώτατο επιβεβαίωσε ότι δωρεάν νομική αρωγή για την καταχώριση τέτοιου αιτήματος δικαιούνται μόνο αλλοδαποί που έχουν την ιδιότητα του αιτητή διεθνούς προστασίας, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η Νομική Υπηρεσία διευκρινίζει ότι, σε περίπτωση που αίτηση Habeas Corpus γίνει αποδεκτή από το δικαστήριο, το πρόσωπο που τελεί υπό κράτηση αφήνεται αμέσως ελεύθερο.