Μία ανάρτηση που προκάλεσε ανησυχία στους διαδικτυακούς της ακόλουθους έκανε η Ελπίδα Ιακωβίδου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις