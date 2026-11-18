Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε ότι, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, οικονομική αβεβαιότητα, κλιματικές προκλήσεις και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ο ρόλος της ασφάλισης αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Όπως σημείωσε, η ασφαλιστική αγορά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία των πολιτών και των οικογενειών, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και στην ενίσχυση της δυνατότητας κάθε πολίτη να σχεδιάζει το μέλλον του με μεγαλύτερη σιγουριά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει τη σημασία της δημιουργικής συνεργασίας με την ασφαλιστική αγορά, καθώς και τη συμβολή φορέων όπως το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου στην ανάπτυξη του κλάδου.

Μέσα από τον ουσιαστικό διάλογο και την κοινή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, ανέφερε, μπορεί να διαμορφωθεί ένα ασφαλιστικό περιβάλλον που ενισχύει την εμπιστοσύνη, στηρίζει την οικογένεια και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και των δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ασφαλιστικού τομέα, καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική εξέλιξη.

Όπως υπογράμμισε, η επένδυση στη γνώση και την επαγγελματική κατάρτιση, σε συνδυασμό με τη συνετή αξιοποίηση της τεχνολογίας, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης και ανθεκτικής ασφαλιστικής αγοράς.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου για τη διαχρονική προσφορά του στην εκπαίδευση και την ανάδειξη των επαγγελματιών του κλάδου, καθώς και όλους όσοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη του ασφαλιστικού τομέα της χώρας.

Καταλήγοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι εργασίες του συνεδρίου θα συμβάλουν, μέσα από τον γόνιμο διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, στην εξαγωγή ουσιαστικών και χρήσιμων συμπερασμάτων για την ασφαλιστική αγορά.