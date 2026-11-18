Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ακόμη 6 άτομα, ένας Νορβηγός και 5 Σουηδοί, οι οποίοι έχουν απελαθεί στις χώρες τους.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες μεταξύ άλλων που αφορούν συνωμοσία για φόνο, συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σε ανακοίνωση ημερομηνίας 29 Αυγούστου, ο Κλάδος Επικοινωνίας της Αστυνομίας ανέφερε ότι η άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας Κύπρου, σε συνεργασία με τις Αρχές της Δανίας και τη Europol, οδήγησε στη σύλληψη τριών προσώπων, σε Λάρνακα και Αμμόχωστο στο πλαίσιο διερεύνησης σοβαρής υπόθεσης που αφορά συνωμοσία για φόνο και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη λήψη πληροφοριών μέσω Europol για σχεδιαζόμενες δολοφονίες στην Κύπρο έναντι αμοιβής, η Αστυνομία Κύπρου ενεργοποίησε αμέσως επιχειρησιακό σχεδιασμό, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Αστυνομίας της Δανίας.

Η συντονισμένη διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών και τεκμηρίων οδήγησε στην έκδοση δικαστικών ενταλμάτων και σε επιχείρηση στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι.

Πέντε συλλήψεις έγιναν για την ίδια υπόθεση και στην επαρχία Πάφου.

Η επιχείρηση, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναδεικνύει τη σημασία της ταχύτητας, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της διεθνούς συνεργασίας στην αντιμετώπιση νέων μορφών σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει επίσης ότι ενισχύει σταθερά τη συνεργασία της με τη Europol και τις ευρωπαϊκές διωκτικές Αρχές, με στόχο την πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από Ειδική Ανακριτική Ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές Αρχές.