Χριστοδουλίδης - Μητσοτάκης: Στόχος η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για επανέναρξη των συνομιλιών στο Κυπριακό
Στόχος είναι να ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.