Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, βουλευτής ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα, είπε ότι το θέμα αφορά τη δημιουργία μνημείου στη Λευκωσία προς τιμή των αγωνιστών που υπερασπίστηκαν την πρωτεύουσα κατά την τουρκική εισβολή του 1974.

Ανέφερε ότι "υπάρχει μια πρωτοβουλία από παλαιούς αγωνιστές που πολέμησαν για να κρατηθεί η σημερινή κατάσταση στη Λευκωσία", η οποία κινδύνευε να χαθεί κατά την τουρκική εισβολή.

Ο κ. Σαββίδης είπε ότι δεν έχει δει να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (ΕΟΑ Λευκωσίας, Αρχιεπισκοπή, Υφυπουργείου Πολιτισμού).

Ανέφερε επίσης ότι τέθηκε θέμα όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς της συγκεκριμένης περιοχής «αλλά υπήρχε μια σύμπνοια ότι μπορεί να βρεθεί λύση» και πρόσθεσε πως η Επιτροπή ζήτησε να επανέλθουν σε ένα μήνα με τις άδειες εκδομένες «για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η υλοποίηση αυτού του μνημείου».