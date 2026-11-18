Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης παραχώρησαν κοινή συνέντευξη τύπου.

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Σημειώνεται ότι νωρίτερα, έπεσαν οι υπογραφές των διμερών συμφωνιών ανάμεσα στις δύο χώρες.

Στις εναρκτήριες τοποθετήσεις τους, οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τα απτά αποτελέσματα της διμερούς συνεργασίας, δίνοντας έμφαση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την Πολιτική Προστασία και τον συντονισμό σε ευρωπαϊκά θέματα.

Αναφερόμενος στην πρόοδο που έχει σημειωθεί από τη θεσμοθέτηση των Διακυβερνητικών Συνόδων το 2023, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν περιορίζεται σε συζητήσεις και υπογραφή μνημονίων, αλλά αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα.

«Βλέπουμε πολύ συγκεκριμένες εξελίξεις, βλέπουμε πρόοδο, η οποία, το πιο σημαντικό, βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί.

Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισήμανε τόσο τις ευκαιρίες που προσφέρει όσο και τους κινδύνους, ιδιαίτερα για τα παιδιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη θωράκισης των κοινωνιών. Στάθηκε επίσης στη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Στόχος είναι να ανακοινωθεί η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, δήλωσε την Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της κατ’ ιδίαν συνάντησής του με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών.

Από την πλευρά του, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το πλαίσιο των Διακυβερνητικών Συνόδων έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, τονίζοντας τη σημασία της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της συνεργασίας για την καλύτερη παροχή δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στις προκλήσεις του ψηφιακού κόσμου, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα θα είναι, όπως είπε, η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που από την 1η Ιανουαρίου 2027 θα απαγορεύσει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

«Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας τομέας με τεράστιες ευκαιρίες και σημαντικότατες προκλήσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει ήδη αρχίσει ευρωπαϊκή συζήτηση για την εναρμόνιση των προσεγγίσεων των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου.

Για την Πολιτική Προστασία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημείωσε ότι οι δύο χώρες έχουν καταγράψει βελτίωση στις επιδόσεις τους, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν.

Αναφερόμενος στην ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τους συνεργάτες του για την Κυπριακή Προεδρία, εκφράζοντας την πρόθεση της ελληνικής πλευράς να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις καλές πρακτικές της Κύπρου.

Σημείωσε ακόμη ότι στα τέλη Νοεμβρίου και στα μέσα Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν δύο Ευρωπαϊκά Συμβούλια για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ, υπογραμμίζοντας ότι Ελλάδα και Κύπρος προσέρχονται στη συζήτηση με ισχυρά ευθυγραμμισμένες θέσεις, αλλά και διάθεση εξεύρεσης συγκλίσεων.

Στην Ολομέλεια συμμετέχουν συνολικά 25 Υπουργοί και Υφυπουργοί των δύο Κυβερνήσεων, 11 από την Κύπρο και 14 από την Ελλάδα, οι οποίοι είχαν προηγουμένως διμερείς συναντήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους.